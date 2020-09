Procon de Mogi participa de mobilização nacional sobre alta nos preços da cesta básica

O Procon da Prefeitura de Mogi das Cruzes participa de mobilização nacional sobre o aumento dos preços de produtos da cesta básica visando à defesa dos consumidores durante a pandemia.

O órgão mogiano, que integra a Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), participa de um oficio que foi encaminhado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em conjunto pela Proconsbrasil, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Comissão Especial de Direito do Consumidor e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON.

O documento expõe a imediata necessidade de intervenção do poder público, em especial dos Ministérios da Justiça, da Economia e da Agricultura, para a contenção dos frequentes aumentos à que os alimentos que compõem a cesta básica estão expostos, prejudicando a saúde financeira do consumidor.

O Procon da Prefeitura de Mogi das Cruzes destaca que sem a elaboração de diretrizes governamentais não se conseguirá reverter o atual cenário econômico, que demonstra o aumento de demanda por itens alimentícios, além do estímulo à venda de tais produtos ao exterior face à grande valorização do dólar. O órgão não tem o poder de fixar valor máximo para venda de produtos.

Em resposta ao ofício, a Senacon informou que fez uma articulação interministerial marcando uma reunião urgente para dialogar com os integrantes dos outros ministérios que cuidam desse tema para compreender o que gerou esse salto no preço desses produtos. Os Ministérios da Agricultura e da Economia se comprometeram a enviar as informações necessárias, especialmente aquelas relacionados ao comércio exterior.

A partir deste material, a Senacon avaliará as alternativas para garantir a competitividade nesse setor e, principalmente, para que não falte produtos da cesta básica para o consumidor brasileiro.