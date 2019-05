Procon de Mogi realiza fiscalização e orientação para o Dia das Mães

Com o Dia das Mães chegando, a movimentação no comércio de Mogi das Cruzes vem crescendo nos últimos dias, com os filhos em busca do presente para ser dado no domingo. Com isso, o Procon realiza, durante esta semana, ações de conscientização e fiscalização no comércio da cidade, além da orientação aos consumidores sobre seus direitos.

“Para quem ainda não fez a compra do presente do Dia das Mães, o Procon Mogi das Cruzes, elencou algumas orientações para evitar problemas nesta data. Concomitantemente a isso, nossa equipe realizará fiscalizações com o objetivo de orientar o comércio local para que sanem eventuais irregularidades”, explicou a diretora do Procon na cidade, Elisângela Montemor Cardoso.

O trabalho de fiscalização percorrerá os centros comerciais da cidade verificando questões como falta de preço nas vitrines e produtos expostos na loja, diferenças entre preços a vista e a prazo, publicidade enganosa, imposição de limites mínimos para compras no cartão de crédito. Neste momento, os comerciantes serão primeiramente orientados sobre os problemas para que possam corrigir as práticas.

Por outro lado, o Procon também fará a orientação para os consumidores. Na hora da compra de qualquer produto, é fundamental que a nota ou cupom fiscal sejam entregues ao consumidor, para resguardar seus direitos. O manual de instrução e o termo de garantia de produtos eletrônicos, como tablets e celulares, devem ser entregues em língua portuguesa.

É importante também que o consumidor busque informações sobre o produto adquirido. Entre as questões que devem ser levadas em conta estão a qualidade do serviço de atendimento ao cliente, a rede de assistência técnica autorizada. A existência de reclamações registradas no Procon também precisam ser consideradas na hora da escolha. O Procon conta com o cadastro de Reclamações Fundamentadas, que tem como objetivo orientar o consumidor na hora de sua escolha, com informações sobre o fornecedor.