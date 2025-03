Procon de Mogi realiza fiscalização no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone

Devido à alta demanda de passageiros prevista para o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, durante este feriado polongado de Carnaval, o Procon de Mogi das Cruzes realizou nesta sexta-feira (28/02) uma fiscalização orientativa no local. Segundo a administração do espaço são esperadas cerca de 10 mil pessoas nos embarques e desembarques de hoje (28/02) até a próxima Quarta-feira de Cinzas (05/03).

Segundo o coordenador de Defesa do Consumidor do Procon de Mogi, Alvaro Nicodemus Sanvido, as empresas de ônibus precisam sempre atender ao disposto nas normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. “Os preços das passagens, por exemplo, deverão estar escritos de forma clara, objetiva, precisa e ostensivamente, com o objetivo de facilitar a visualização pelo consumidor, sem necessidade de intervenção de um funcionário”, orienta.

Ele acrescenta que as transportadoras também devem garantir que os ônibus estejam em boas condições e limpos. “São medidas para evitar riscos à saúde ou segurança dos consumidores”, completa.

O coordenador relata que três empresas que atuam no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone foram orientadas em relação à fixação dos preços das passagens que não estavam de forma clara para o consumidor e outra transportadora recebeu orientação para fixar placa de aviso de atendimento preferencial.

Questionadas pela equipe do Procon de Mogi, as empresas informaram que estão atendendo as demandas de Carnaval e disponibilizando ônibus extras conforme a necessidade, para garantir o atendimento aos passageiros.