Procon de Mogi reforça orientações sobre cuidados nas compras

O Procon de Mogi das Cruzes, mediador de conflitos entre o consumidor e empresas ou fornecedores de produtos e serviços, reforça orientações aos consumidores sobre a importância da pesquisa de preços, cuidados ao realizar compras e como identificar fraudes. As atividades fazem parte das ações da Semana do Consumidor, que acontece desta segunda (10/03) até sexta-feira (14/03) para marcar o Dia do Consumidor, comemorado no sábado (15/03).

Como várias empresas e comércios em geral oferecem ofertas visando alavancar as vendas neste período, o coordenador de Defesa do Consumidor do Procon de Mogi, Álvaro Nicodemus Sanvido, orienta que as compras feita por sites e aplicativos de lojas exigem cuidados, como evitar clicar em links desconhecidos; verificar a procedência do anúncio e buscar referências do site/aplicativo.

“Ao usar o cartão de crédito ou débito, o consumidor deve confirmar o valor a ser pago no visor da maquininha de cartão, solicitar o recibo do cartão, sempre exigir nota fiscal e, se a compra for parcelada, confirmar a quantidade de parcelas antes de colocar a senha”, explica o coordenador, acrescentando que se a opção for pela realização de pagamentos por PIX, o ideal é fazê-lo para o CNPJ ou CPF da contratada.

Nos casos de compras realizadas pela internet ou telefone, ele aponta que é possível fazer uso do direito de arrependimento. “Para desistir da compra ou contratação, basta contatar o fornecedor em até sete dias, contados da assinatura do contrato ou entrega do produto, e pedir o cancelamento. No entanto, para produtos adquirido em lojas físicas, o estabelecimento comercial não está obrigado a trocá-los. Todavia, a grande maioria costuma ofertar a troca do produto, embora, a recomendação é verificar, antes de finalizar a compra, se há política de troca no estabelecimento e quais as condições”, acrescenta o coordenador.

Serviço

O Procon de Mogi realizar, em média, 500 atendimentos por mês, sendo que há grande demanda envolvendo aposentados e pensionistas em relação a empréstimos, cartões de crédito, falta de informação e refazimento de empréstimos sem orientação clara e precisa. “Muitas pessoas são vítimas de estelionato e orientadas a registrarem boletins de ocorrências. O Procon notifica a empresa e, caso o problema seja resolvido, a reclamação é arquivada. Do contrário, é marcada audiência de conciliação e, sendo infrutífera, o caso é encaminhado ao Poder Judiciário”, detalha.

Para evitar problemas, o Procon orienta a desconfiar de ligações recebidas em nome de instituição financeira, sendo que, na dúvida, o ideal é contatar o banco em seus canais oficiais; não entregar o cartão bancário para terceiros ou pessoas se passando por funcionários de bancos; jamais manter a senha bancária junto com o cartão de crédito ou débito; não aceitar ajuda de terceiros ao usar o caixa eletrônico; atentar-se para não ocorrer a troca de cartões; e desconfiar de mensagens solicitando transações bancárias.

O atendimento no Procon é realizado mediante agendamento feito no próprio site da Prefeitura (http://agendamentopac.pmmc.com.br/) ou pessoalmente. Há unidades no PAC prédio-sede da Prefeitura, no Mogifácil de Braz Cubas, no Centro Integrado de Cidadania (CIC), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Também existe a possibilidade de fazer a reclamação de forma online, acessando: bit.ly/procon-mogi . Mais informações pelo telefone: 4790-5090.