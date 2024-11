Procon de São Paulo faz vistorias nos supermercados de Ferraz

O Procon Municipal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu apoio à visita feita pelos técnicos da Fundação Procon de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (08), em três supermercados do município. O objetivo foi dar orientações sobre a exposição e venda de produtos, conservação, armazenagem e acondicionamento das mercadorias expostas aos consumidores.

A coordenadora do Procon de Ferraz, Juliane Gallo, explicou que foram passadas informações importantes aos estabelecimentos e que poderão servir como subsídio para as adequações já visando fiscalizações futuras: “Neste primeiro momento fizemos apenas orientações atendendo ao pedido feito pela Associação Paulista de Supermercados (Apas). Existem normas da Anvisa que precisam ser respeitadas e este trabalho de orientação é muito importante para que tudo esteja devidamente adequado”, afirmou. Ela orientou a todo consumidor com dúvida a procurar o Procon de Ferraz, localizado no prédio do Centro Integração à Cidadania (CIC), localizado na rua Américo Trufelli, no Parque São Francisco, em frente à estação Gianetti. O telefone para mais informações é o 4679-4782.

A coordenadora regional do Procon de São José dos Campos, Maria Augusta Pontes Cardoso, realizou as visitas e orientações acompanhada do especialista e técnico, Caíque Lopes. Os dois integram o Procon SP e deram respaldo às ações realizadas pelo órgão em Ferraz, assim como já passaram em outras cidades como Poá e Itaquaquecetuba também.

Os principais problemas encontrados nos locais visitados foram a falta de fixação de preços, prazo de validade à mostra; informações sobre glúten (se o alimento tem ou não) e que agora é obrigatória e certificações do Inmetro: “Todos precisam se adequar, pois uma hora a fiscalização irá retornar”, declarou. Toda a visita foi acompanhada pelos representantes dos supermercados com orientações para as adequações.

A visita integra as ações solicitadas pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), que abrange os estabelecimentos da cidade. A associação e o Procon-SP firmaram uma parceria para criar uma câmara técnica do comércio supermercadista, idealizada para buscar soluções para conflitos nas relações entre eles.