Procon Ferraz encontra variação acima de 8% em produtos da cesta básica

O Procon de Ferraz de Vasconcelos realizou uma pesquisa comparativa e informativa de preços dos itens básicos da cesta básica, o levantamento foi efetuado nos dias 6 e 7 de fevereiro em cinco supermercados da cidade, sendo comparados os preços de 12 itens de consumo.

Os produtos que foram foco da pesquisa são: Arroz (pacote de 5kg), óleo de soja (embalagem de 900ml), feijão (pacote de 1kg), açúcar (pacote de 1kg), fubá (pacote de 500g), farinha de trigo (pacote de 1kg), macarrão (pacote de 500g) entre outros itens essenciais no dia a dia. Ao final do levantamento, foi constatado diferenças de preços de até 8,66% no valor final da cesta básica.

De acordo com o Mikael Almeida, diretor do Procon, os estudos e levantamentos continuarão sendo realizados nos supermercados e também em outros estabelecimentos como postos de combustíveis. “Vamos continuar realizando estudos e levantamentos para acompanhar de perto a variação de preços dos itens básicos, a fim de coibir aumentos injustificáveis”, disse Almeida.