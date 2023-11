Procon Itinerante de Itaquá atende o Piratininga nos dias 9 e 10

O objetivo é aproximar os serviços públicos da população sem que seja necessário fazer grandes deslocamentos.

A unidade móvel ficará estacionada na Rua João Francisco Lisboa, perto da base da Guarda Municipal, e os serviços oferecidos envolvem orientação para consumidores e fornecedores, registro de reclamação e abertura da Carta de Informações Preliminares (CIP).

"As festas de fim de ano se aproximam e é durante esse período que os consumidores fazem mais compras. Adquirir os produtos conhecendo seus direitos faz com que diminua significativamente os problemas de consumo", pontuou a diretora do Procon municipal, Julia Guidini.

Receber orientações do Procon é fundamental para entender quais as melhores opções dos consumidores, como explica o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

"Orientar o consumidor evita que ele não seja prejudicado, por isso o ideal é pesquisar antes de comprar, entender o que pode ou não trocar e em quais circunstâncias."

"Buscar dicas de compras, entender prazos e trocas são detalhes importantes. Para não passar raiva, o Procon está à disposição para auxiliar e tirar dúvidas", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

O Procon também atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na rua Dom Tomás Frei, 89 - Centro.

Nos dias 9 e 10 de novembro, moradores do Parque Piratininga vão receber o Procon Itinerante para tirar dúvidas relacionadas ao consumo das 9h às 15h.