Procons do Alto Tietê preparam ações para Semana do Consumidor

Os Procons do Alto Tietê estão intensificando as ações de atendimento, orientação e fiscalização para o Dia do Consumidor, celebrado neste domingo (15). Segundo os órgãos de Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá, em 2025 foram realizados mais de 15,2 mil atendimentos, enquanto os três primeiros meses de 2026 já somam 1,5 mil.

Em Suzano, o Procon informou que está organizando uma ação para ocorrer na próxima semana em relação ao Dia do Consumidor. Na cidade, foram registrados 2.142 atendimentos em 2025 e 533 neste ano.

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz de Vasconcelos, o Procon está organizando um mutirão de ações entre a próxima segunda-feira (16) e sexta-feira (20). A programação inclui mutirão de renegociação de dívidas com a Sabesp, com possibilidade de descontos e facilidades de pagamento; fiscalização em estabelecimentos comerciais, verificando cumprimento do Código de Defesa do Consumidor; pontos de atendimento a usuários da CPTM, para reclamações e orientações sobre direitos no transporte ferroviário; Procon nas Escolas, com ações educativas sobre direitos do consumidor e consumo consciente.

Em 2025, o órgão registrou 2,4 mil atendimentos, já neste ano são 235.

Mogi das Cruzes e Guararema

O Procon de Mogi das Cruzes, que também atende a cidade de Guararema, irá intensificar as ações de atendimento, orientação e fiscalização em diversos pontos da cidade. A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre seus direitos e incentivar o consumo consciente.

Em relação aos atendimentos, em 2025 o órgão registrou 8.051, sendo 5.646 registros de reclamação no sistema ProConsumidor; 1.229 audiências de conciliação realizadas; 486 fiscalizações orientadoras no comércio em geral; 109 denúncias recebidas; 90 autos de infração lavrados; 491 ações encaminhadas ao Poder Judiciário. Neste ano foram registrados 830 atendimentos. “Os números demonstram a atuação permanente do Procon na defesa e proteção dos consumidores, tanto na mediação de conflitos quanto na fiscalização das relações de consumo”, pontuou.

Santa Isabel

Em Santa Isabel, o órgão está em tratativas para um plantão de atendimento no sábado (14). Em 2025, o Procon realizou 2.640 atendimentos

Arujá

Por fim, o Procon de Arujá lançou o informativo “Consumidor informado, consumidor protegido: seus direitos em primeiro lugar”, que ilustra noções básicas sobre direitos do consumidor. O material impresso pode ser consultado na sede do Procon, localizado na Rua Raposo Tavares, 54, no Centro.

O órgão explica que o material foi criado com base na Lei Federal 8.078 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. “O informativo apresenta as principais definições e direitos de quem consome, seja ao comprar um pão na padaria, abastecer o carro ou se deslocar em transporte público. Com a divulgação, o objetivo do órgão é que a população tenha um primeiro contato com a legislação. Com linguagem prática e acessível, o explicativo aborda situações comuns, como problemas de fabricação, publicidade enganosa, garantias, prazos para reclamação e direito de arrependimento em compras realizadas fora do estabelecimento comercial”.

O material também orienta sobre recall, cobrança adequada de dívidas e medidas de prevenção ao superendividamento. Mais informações sobre o material podem ser obtidas pelo número (11) 4610-8773 ou pelo endereço de e-mail proconaruja@gmail.com.