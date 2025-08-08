Envie seu vídeo(11) 4745-6900
08/08/2025
Região

Procuradora da Mulher ministra curso sobre Políticas Públicas para Mulheres em Arujá

Vereadora de São Paulo Marina Bragante (REDE), Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal, estará em Arujá nos dias 12 e 13 de agosto

08 agosto 2025 - 13h55Por Da Região

A vereadora de São Paulo Marina Bragante (REDE), Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal, estará em Arujá nos dias 12 e 13 de agosto para ministrar o curso “Gestão e Implementação de Políticas Públicas para Mulheres”, promovido pela Câmara Municipal de Arujá, por meio da Escola do Legislativo e da Procuradoria Especial da Mulher.

A formação é gratuita, aberta ao público e voltada especialmente para lideranças femininas e pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos sobre análise, formulação, gestão e monitoramento de políticas públicas voltadas às mulheres. O objetivo é fortalecer a participação social, o planejamento e a articulação institucional nesse campo.

Durante dois dias, Marina Bragante irá compartilhar sua experiência parlamentar e trajetória de atuação em defesa dos direitos das mulheres.

“A construção de políticas públicas efetivas para mulheres exige conhecimento técnico, articulação e participação social. Queremos que mais mulheres estejam preparadas para ocupar espaços de decisão e influenciar os rumos das políticas que impactam suas vidas”, afirma Marina Bragante.
As aulas serão presenciais, na Câmara Municipal de Arujá, das 19h às 22h, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (10/8) pelo site vivaceeduca.com.br.

Serviço

Curso: Gestão e Implementação de Políticas Públicas para Mulheres
Data: 12 e 13 de agosto, das 19h às 22h
Local: Câmara Municipal de Arujá – Rua Rodrigues Alves, 51, Centro (ao lado da Igreja Matriz)
Inscrições: até 10/8, pelo site vivaceeduca.com.br
Informações: (11) 9 4308-2319

