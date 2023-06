Produções de Jornalismo e Design Gráfico da UMC vencem Prêmio Expocom 2023

Duas produções da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), em Jornalismo e em Design Gráfico, venceram a finalíssima do Prêmio Expocom 2023, na etapa da região sudeste. O prêmio é realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) em reconhecimento aos melhores trabalhos acadêmicos da área de todo o Brasil.

Um dos trabalhos premiados é o de Leonardo Brito Lima, de Jornalismo, livro-reportagem com o título “Deus acima de todos? Como Bolsonaro explora a fé cristã?”, orientado pela professora mestra Simone Leone. "Vencer o prêmio foi uma sensação quase impossível de acreditar. Além disso, conhecer gente nova e boa no que faz me deu grandes esperanças sobre o futuro do Jornalismo", disse Leonardo.

“Participar deste prêmio prova o quanto o Jornalismo é essencial para a sociedade e a relevância da universidade na formação de novas gerações de profissionais da Comunicação, como o Leonardo, que venceu por todo seu talento e dedicação aos estudos, assim como egressos da UMC que hoje se destacam no mercado de trabalho”, destacou a professora Simone Leone.

O segundo projeto premiado é de Vitor da Silva Felgueiras, Vinicius Malheiro dos Santos, Gustavo Araújo Silva Pretes, Suzana Kelly Martins, Adriana Ramos da Cunhas e Carolina Serpa dos Santos, do curso de Design Gráfico. Eles desenvolveram um livro para pessoas cegas e com baixa visão, intitulado “No Reino das Letras Felizes”, adaptado da obra original de Lenira Almeida, com a orientação da professora mestra Elis Souza, e venceram na categoria de Comunicação e Inovação.

“Ter o reconhecimento vai além da premiação. É uma maneira de celebrar o compromisso e a habilidade desses estudantes em criar soluções sensíveis e inclusivas, permitindo que a informação e a arte sejam acessíveis a todos, especialmente às pessoas cegas e com baixa visão. Estou feliz e realizada com a conquista, que é mérito inteiramente deles", disse a professora Elis Souza.

Gustavo Araújo, representante do grupo de alunos, falou da experiência e da conquista: “A sensação foi muito boa, pois investimos muito tempo e esforço nesse projeto. Receber esse prêmio mostra que tudo valeu a pena. Foi uma experiência muito marcante, que jamais esqueceremos”.

Para a coordenadora dos cursos de Comunicação e Design Gráfico da UMC, professora mestra Gracy Duarte, o resultado é motivo de orgulho: “Ter trabalhos dos nossos alunos finalistas em uma disputa acirrada com as melhores instituições de ensino superior do Sudeste é uma grande satisfação. Alcançar a vitória, então, é receber o reconhecimento da qualidade dos cursos de Comunicação da UMC e isso envolve a dedicação de nossos alunos e a excelência de nossos professores”, destacou.

Os trabalhos foram apresentados durante o congresso da Intercom realizado em Niterói (RJ), entre 1 e 3 de junho. As produções desenvolvidas estavam entre as 5 melhores de cada categoria. Com a vitória, já estão classificados entre os melhores do Brasil para representar Mogi das Cruzes na final da etapa nacional, em setembro, em Belo Horizonte (MG).