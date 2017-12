Proerd realiza formatura de 480 estudantes de quatro escolas de Poá

O comando do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano realizou, nesta quarta-feira (6), em Poá, a formatura de 480 estudantes, de quatro escolas municipais, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A atividade contou com a participação do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, que representou o prefeito Gian Lopes (PR) e do capitão da Polícia Militar e comandante da 2ª Companhia da PM de Poá, Gilberto Ito, entre outras autoridades e pais de alunos.

A formatura contemplou os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Carolina Ribeiro, Cândido José Balazaima, Solange de Jesus Martins e Manoel da Silva Oliveira. O Proerd é uma atividade de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso.

O secretário municipal Edevaldo Gonçalves, agradeceu a Polícia Militar pelo trabalho que vem sendo feito com as crianças no município para o combate às drogas e violência e parabenizou os alunos que concluíram com êxito o curso do Proerd.

“Essas crianças são o futuro da nossa cidade e o programa traz importantes princípios e conceitos para a formação delas”, destacou.

O comandante da 2ª Companhia da PM de Poá, Gilberto Ito, explicou que o sucesso do Proerd depende de um perfeito entrosamento entre a escola, a família e a polícia.

“É um programa que permite às crianças desenvolverem uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito pelas leis. E as lições aplicadas têm por objetivo desenvolver nos alunos a autoestima, controle de tensões, civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência às pressões dos companheiros que incentivam o uso de droga”.

O cabo da Polícia Militar, Rodrigo Delarmelino, responsável pelo trabalho do Proerd nas escolas de Poá, fez questão parabenizar todos que desempenham com brilhantismo suas funções para o desenvolvimento do programa na cidade.

“O Proerd envolve os estudantes, os pais, os educadores, na realização das tarefas e isso faz com que todos participem mais diretamente do processo de combate à violência e às drogas. Portanto, além de cultivar a vida, esse projeto permite que a polícia esteja mais próxima da comunidade. Fica registrado meu agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma com o programa”.