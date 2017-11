Professor Humberto assume secretaria de Educação em Poá

O novo secretário de Educação de Poá, Carlos Humberto Martins Duarte, o Professor Humberto, assumiu o cargo, na manhã de ontem. Em meio à conturbação econômica que o município vive diante da perda de recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS), ele ressaltou que será um desafio comandar a pasta, a qual alega ser de extrema importância para o futuro da população poaense. A posse aconteceu no gabinete do prefeito Gian Lopes (PR), com a presença também do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá.

Além de educador, o Professor Humberto já foi dirigente de Ensino de Itaquaquecetuba e ex-secretário de Educação de Poá por quase seis anos, nos mandatos entre 2008 e 2012. Assumindo o cargo da ex-chefe da pasta Juliana Pelegrineli, o Professor Humberto destacou que contribuirá de forma positiva para a área, mesmo sabendo que a cidade passa por um momento de cortes e redução de gastos. "Felicidade resume o que estou sentindo nesse momento. Um novo desafio, que espero fazer o meu melhor para dar um caminho certo às crianças. São elas o nosso futuro e vamos dar uma educação de qualidade. Estarei próximo a todos os trabalhadores, operando sempre com muita estratégia e inteligência para a pasta avançar", enfatizou.

O prefeito comentou que o secretário tem experiência na área e saberá se sobressair das dificuldades que forem encontradas durante o mandato. "Momento de grande importância ao município, que tem hoje o novo chefe da pasta Humberto. Amigo há algum tempo, já conheço seu trabalho e tenho total confiança. A administração da cidade ganha muito com isso", contou.

Já Marquinhos Indaiá ressaltou que Humberto surpreenderá a todos. "Tive a oportunidade de trabalhar com ele em eleições passadas e pude perceber que ele é muito participativo. Sempre nos deu apoio e tenho certeza que dará o melhor para a educação de Poá. Está comprometido ao governo e vai surpreender com suas iniciativas", completou.

Remanejamento

Durante ainda a apresentação do novo secretário, o prefeito de Poá afirmou que haverá o remanejamento das secretarias. Ele confirmou, até o momento, que a pasta de Obras e Infraestrutura se unirá com Planejamento, Orçamento e Gestão.