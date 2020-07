Professora da rede municipal conquista o Prêmio Destaque Educação 2020

A pandemia gerada pelo novo coronavírus, o Covid-19, provocou transformações em inúmeros setores, dentre eles, o educacional. Educadores de todo o Brasil foram desafiados a se reinventar e se aventurar no universo tecnológico, para dar continuidade ao seu trabalho, manter o vínculo com os seus alunos e manter o processo de ensino e aprendizagem. Inúmeras experiências têm sido relatadas no ensino remoto, que, apesar das dificuldades, como o não acesso de todos os estudantes ao novo formato de estudos, há ações positivas a serem elencadas.

As práticas neste sentido foram evidenciadas no Prêmio Destaque Educação 2020, que integra o evento Educa Week, que ocorre anualmente e relata experiências na educação brasileira. Neste ano, a iniciativa destacou ações realizadas no ensino remoto, para enaltecer o trabalho que vem sendo realizado por educadores das redes pública e privada. A rede municipal de Guararema foi representada. O projeto “Coronavirus Around the World”, realizado pela professora de Língua Inglesa Suéller Costa, com as suas turmas do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Celia Leonor Lopes Lunardini, foi um dos selecionados. Depois de passar por várias etapas, chegou aos dez finalistas, e, por fim, conquistou o 1º lugar na categoria Ensino Fundamental I.

O projeto foi realizado em várias etapas e envolveu tanto os alunos como os familiares. Teve como objetivo abordar, na língua inglesa, os sintomas, hábitos de higiene, orientações e recomendações acerca do coronavírus. Tendo em vista que os protocolos de higiene são essenciais, e serão primordiais no retorno às aulas, estes foram os pontos mais destacados. Outro aspecto enfatizado foi o compartilhamento, entre todos, de uma mensagem positiva, para que todos pudessem se sentir acolhidos neste período delicado. “It’s Gonna be Okay”, que foi tema de uma produção realizada em conjunto com todas as turmas, tornou-se um mantra, semeando a mensagem que, assim como relata a frase em inglês, inspirada em uma música, “Tudo ficará bem”.

O processo envolveu várias fases, e a participação dos alunos e o incentivo das famílias contribuíram para o sucesso das atividades. Primeiramente, foram realizadas videoaulas com o vocabulário referente ao Covid-19. Em seguida, os alunos produziram atividades para explorar este vocabulário e fizeram um desenho com uma frase de apoio para combater o vírus. Com base no conteúdo introdutório, a professora produziu o e-book “Coronavirus Around the World”, que traz uma história sobre o vírus, sua viagem pelo mundo, as formas de prevenção e orientações importantes acerca do Covid-19. A publicação é dividida em duas partes: “The Invisible Enemy” e “Let’s Win This Fight”. Ela foi escrita com base no repertório das crianças, tendo como personagem principal o vírus causador de tantas transformações na rotina escolar. Logo após a leitura, os alunos responderam a um quiz sobre a publicação.

Em uma outra etapa, a temática foi ampliada com uma nova videoaula sobre o vocabulário e a produção de quatro jogos on-line, cada um referente às expressões estudadas, que enfatizaram os seguintes aspectos: sintomas, prevenção, orientação e recomendações. Para finalizar, os alunos foram incentivados a escolher uma das frases estudadas ao longo de todo este processo e produziram vídeos. Falando em Inglês, os estudantes compartilharam suas performances ressaltando os protocolos de higiene. A ideia é promover uma campanha de conscientização. Os vídeos estão sendo compartilhados entre as salas de aula, para engajar as turmas e ressaltar estes hábitos que conduzirão nossas condutas.

Para encerrar o projeto “Coronavirus Around the World”, as famílias de todas as turmas foram convidadas a participar do vídeo “It’s Gonna Be Ok”. Juntos, em seus lares, produziram cartazes com a mensagem em Inglês, com o objetivo de compartilhar boas energias, além de esperança e positividade, acreditando, que, independentemente das dificuldades, esta fase vai passar e “tudo ficará bem”. As imagens, junto aos desenhos produzidos pelos alunos no início das ações, foram unificadas para a produção do vídeo, que a professora produziu como forma de agradecer o apoio que tem recebido das famílias ao longo deste período. Segundo a educadora Suéller Costa, sem os familiares qualquer prática pedagógica seria inviável neste momento. Eles têm sido papel primordial na dinâmica pedagógica, e, com o incentivo aos filhos, apoio aos educadores, parceria com toda a equipe, tem permitido dar continuidade à formação dos estudantes, que têm mostrado seu compromisso com o aprendizado.