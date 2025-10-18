Professoras de Poá levam pesquisas em educação para congresso nacional na Bahia

Cinco professoras da Rede Municipal de Ensino de Poá estão representando o município no XXIX Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM), que acontece entre os dias 15 e 17 de outubro de 2025, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia.

O evento é um dos mais importantes do país na área e reúne pesquisadores, professores e estudantes para debater os caminhos da pesquisa em educação matemática.

As docentes Aline Nicolau, Kátia Simone da Costa, Sandra Carvalho, Letícia Oliveira Calazans do Nascimento e Carina de Queiroz Rizzo são bolsistas do Programa Professor-Pesquisador, desenvolvido pela Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Poá. A iniciativa tem se consolidado como um importante espaço de formação continuada e incentivo à pesquisa entre profissionais da rede pública.

Com o tema “Pesquisa em Educação Matemática: Todos os Caminhos”, o EBRAPEM 2025 propõe reflexões sobre como a pesquisa acadêmica pode contribuir diretamente para as práticas pedagógicas nas salas de aula. A participação das professoras poaenses reforça a relevância de aproximar a teoria da realidade escolar, ampliando as possibilidades de inovação no ensino de matemática.

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou o comprometimento da pasta em apoiar o desenvolvimento acadêmico dos professores. "A secretaria acompanha de perto todo o percurso das participantes, desde a elaboração dos projetos até a escrita das dissertações de mestrado. Pela primeira vez, um grupo de professoras, com apoio institucional da Secretaria, participa de um evento acadêmico”, afirmou Moreira.

Segundo o prefeito Saulo Souza, o incentivo à pesquisa e à formação continuada é uma das prioridades da atual gestão. “Investir na formação dos nossos professores é investir no futuro dos nossos alunos. A presença de Poá em um evento dessa dimensão mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.