Professores da Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes participam de importantes festivais de música

A clarinestista Letícia da Silva Moraes marcou presença no 12° Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas, Rio Grande do Sul, um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina, que reuniu estudantes e profissionais de diversas regiões do país, entre os dias 15 e 26 de janeiro.

Já o maestro Cleber Felipe Harmon segue até o dia 3 de fevereiro, na cidade Gramado, no Rio Grande do Sul, para participar do Gramado In Concert, um dos maiores festivais de música clássica do Brasil. Ele foi selecionado para ser aluno ativo nas classes de regência orquestral do festival.

O trombonista Fabio de Oliveira Lacerda está no Paraná participando do

41° Oficina de Música de Curitiba, que segue até o dia 4 de fevereiro com mais de 147 shows, concertos, cursos, palestras e conferências em espaços culturais da cidade.

“Incentivar, apoiar e democratizar a música clássica é um dos principais objetivos da Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes. E, nós, estamos muito felizes por vermos esses jovens, que já foram alunos dos nossos projetos de musicalização, brilhando em eventos tão importantes”, destaca o diretor artístico da entidade, maestro Lelis Gerson.