Professores da Emeb Ana Lívia realizam reunião para tratar sobre os direitos das crianças

Toda criança tem o direito a uma boa alimentação, saúde e convivência familiar e, pensando nisso, a equipe gestora da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Ana Lívia Pedro realizou nesta quarta-feira (27) uma ação para tratar sobre os direitos das crianças com os pais e responsáveis.

A ação ocorreu na própria unidade e refletiu sobre temas como a proteção da criança contra a violência e o direito à educação e lazer. Durante a reunião, também foram pontuados casos recentes de violência e abandono para a conscientização dos pais e responsáveis.

Os professores da unidade preparam um roteiro de vivências que incentivam o desenvolvimento leitor, a importância de uma alimentação saudável, o cuidado com a criança dentro de casa mantendo sempre à distância produtos de limpeza que são prejudiciais à saúde e fazendo uma parceria com a Secretaria de Saúde tratando sobre temas como o cuidado odontológico e a importância das vacinas.

“Esta é uma ação muito importante para tratar sobre as leis que asseguram os direitos das crianças, principalmente de 0 a 4 anos, que é a idade que nós atendemos aqui na escola. Ter uma infância saudável é o que toda criança precisa”, pontuou a diretora da Emeb Ana Lívia, Francilda.

Lembrando que a unidade manteve o horário de aula normal das crianças e toda a ação foi realizada durante o período da soneca dos pequenos.