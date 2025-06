Professores da rede estadual protestam em evento da Diretoria de Ensino de Itaquá

Professores da rede estadual de ensino realizaram, na manhã desta sexta-feira (27), um ato durante evento da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, realizado no Ginásio Municipal de Esportes "Sumiyoshi Nakaharada", na Vila Japão.

O ato foi motivado pelo afastamento do diretor da Escola Estadual Eugênio Victorio Deliberato, localizada no Jardim Gonçalves. A unidade atende quase 1,2 mil alunos, divididos em 35 turmas do ensino fundamental, médio e tecnológico.

Além disso, os professores questionaram as substituições de diretores de escola, que, de acordo com o grupo, é são feitas sem justificativa, além da falta de funcionários e infraestrutura para o bom funcionamento das escolas.

De acordo com os professores, existe desrespeito, opressão e assédio. Eles também reclamam da plataformização como política de gestão educacional do Estado, "focando nos professores toda a responsabilidade pelo mau desempenho que decorre das políticas de desmonte aplicada pelo atual governo e anteriores".

O DS entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em busca de um posicionamento da pasta, o que até o momento não aconteceu. A matéria será atualizada em caso de resposta.