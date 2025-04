Profissionais da educação de Poá participam de congresso

Gestores da Secretaria de Educação de Poá participaram, pela primeira vez na história, do Congresso Bett Brasil, maior evento de inovação e tecnologia em educação da América Latina. A atividade aconteceu em São Paulo, nesta segunda-feira (28), reunindo especialistas, gestores públicos, educadores e empresas que atuam na tecnologia aplicada à educação.

A delegação poaense presente no evento contou com a do secretário de Educação, Diego Moreira, além dos diretores das escolas da Rede Municipal e profissionais que atuam na gestão da pasta. A partir do tema central “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”, o congresso tratou de temáticas ligadas à liderança, inovação e os desafios da educação no século XXI.

O secretário de Educação explica que essa iniciativa, inédita, simboliza um marco significativo nos esforços da cidade para aprimorar a qualidade do ensino oferecido nas escolas do município. “Nossa participação no Congresso Bett evidencia a importância de todos estarem alinhados e caminhando juntos em prol de objetivos comuns, reforçando o compromisso com a valorização profissional”, explicou.

Segundo ele, investir no desenvolvimento dos gestores e professores significa reconhecer o papel fundamental que esses profissionais desempenham no desenvolvimento educacional e social dos estudantes e da comunidade poaense. “Investir na formação continuada impacta diretamente nas práticas pedagógicas e na qualidade da relação entre educadores, estudantes e suas famílias”, lembrou o chefe da pasta.