Programa Acolhe atende 26 pessoas em 8 meses na região

O programa Acolhe, desenvolvido pelo Consórcio de Municípios do Alto Tietê (Condemat) em parceria com o Instituto Avon e o Grupo Accor, encaminhou 26 pessoas, entre mulheres e seus dependentes, desde sua criação, há 8 meses, para o acolhimento e hospedagem temporária em hotéis do Grupo Accor.

Desde junho do ano passado o consórcio desenvolve o programa Acolhe, em parceria com o Instituto Avon e o Grupo Accor, que oferece abrigo temporário em hotéis para mulheres em situação de violência doméstica, caso necessitem deixar suas casas.

Durante o período os municípios de Arujá, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano já acionaram o programa. Durante o acolhimento, por 15 dias as mulheres recebem refeição completa, contam com serviço de lavanderia, acesso a cursos profissionalizantes, acompanhamento diário, atendimento social, psicológico e jurídico, além da articulação cotidiana com a rede de serviços do município de referência dessa mulher.

O coordenador da Câmara Técnica de Assistência Social e Políticas para Mulheres, Rodrigo de Freitas Siqueira comemora a parceria.

“Esta cooperação junto à iniciativa privada vem para somar com os esforços da administração pública, e ser mais uma alternativa aos municípios no atendimento às vítimas de violência doméstica. Precisamos cada vez mais fomentar políticas públicas e ações como esta, de proteção e acolhimento às mulheres”, disse.

Na região do Condemat apenas os municípios de Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano possuem abrigo para mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes, totalizando 80 vagas.