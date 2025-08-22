Programa Acredita Delas pode beneficiar 64 mil MEIs no Alto Tietê

Na área do Sebrae-SP Alto Tietê mais de 64 mil Microempreendedoras Individuais (MEIs) podem se beneficiar do programa Acredita Delas, um braço do programa Acredita, realizado em parceria com o governo federal. A iniciativa busca romper com um dos principais desafios enfrentados pelas mulheres empresárias: conquistar crédito. Para promover o acesso na região, o Sebrae-SP tem realizado Rodadas de Crédito, em parceria com prefeituras e entidades locais, com foco na divulgação de linhas de crédito disponíveis.

O programa Acredita tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, incluindo MEIs, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), diversas instituições financeiras podem oferecer recursos para esse público. O programa incentiva a inclusão financeira e amplia a educação financeira das empreendedoras.

Segundo dados do Panorama do Empreendedorismo Feminino no Brasil, o acesso a linhas de financiamento ainda é um dos principais desafios enfrentados por empresárias no país. O levantamento mostra que quatro em cada dez brasileiras não conseguem crédito para investir em seus próprios negócios.

A gestora regional do Sebrae Delas e de Inclusão Produtiva, Roseli Lima Bezerra, destaca que o programa Acredita Delas é uma oportunidade para que as empreendedoras ampliem seus negócios e melhorem seus resultados. “Além do crédito, o Sebrae-SP oferece apoio com planejamento e uso consciente dos recursos, traçando um plano de negócios e de aplicação dos investimentos para que a empreendedora conquiste resultados e não dívidas”, analisa.

Segundo dados do Banco Central, apenas 29,4% do total de crédito concedido no Brasil é destinado a negócios liderados por mulheres. As MEIs são as que mais buscam financiamento (44,63%), seguidas pelas MEs, com 37,81%, e pelas EPPs, com 29,78%.

Os juros praticados pelo mercado são um dos principais entraves para as empresárias. Enquanto a taxa média anual para pequenos negócios geridos por homens é de cerca de 36,8%, para as mulheres esse percentual sobe para aproximadamente 40,6% ao ano.

O Acredita Delas oferece aval de 100% do valor dos empréstimos e condições de crédito com taxas de juros mais acessíveis. “Os recursos oferecem autonomia para as empresárias, que muitas vezes não têm apoio para começar ou aprimorar seus negócios. Quando um negócio cresce, toda uma rede se beneficia, pois há mais renda circulando”, ressalta a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

Para mais informações sobre o programa Acredita, acesse sebrae.com.br/acredita ou procure o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Av. Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Rodadas de Crédito

O Sebrae-SP Alto Tietê tem realizado diversas Rodadas de Crédito nas cidades da região, com o objetivo de apresentar as linhas de financiamento disponíveis. Os eventos contam com a presença de representantes de instituições financeiras e também se tornam oportunidades valiosas para networking. Para saber mais, entre em contato com o escritório regional.