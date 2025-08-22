Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 22 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Programa Acredita Delas pode beneficiar 64 mil MEIs no Alto Tietê

Iniciativa do Sebrae-SP em parceria com o governo federal oferece linhas de crédito com garantias e juros mais baixos para impulsionar negócios liderados por mulheres

22 agosto 2025 - 12h57Por Da região
- (Foto: Divulgação)

Na área do Sebrae-SP Alto Tietê mais de 64 mil Microempreendedoras Individuais (MEIs) podem se beneficiar do programa Acredita Delas, um braço do programa Acredita, realizado em parceria com o governo federal. A iniciativa busca romper com um dos principais desafios enfrentados pelas mulheres empresárias: conquistar crédito. Para promover o acesso na região, o Sebrae-SP tem realizado Rodadas de Crédito, em parceria com prefeituras e entidades locais, com foco na divulgação de linhas de crédito disponíveis.  

O programa Acredita tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, incluindo MEIs, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), diversas instituições financeiras podem oferecer recursos para esse público. O programa incentiva a inclusão financeira e amplia a educação financeira das empreendedoras. 

Segundo dados do Panorama do Empreendedorismo Feminino no Brasil, o acesso a linhas de financiamento ainda é um dos principais desafios enfrentados por empresárias no país. O levantamento mostra que quatro em cada dez brasileiras não conseguem crédito para investir em seus próprios negócios.  

A gestora regional do Sebrae Delas e de Inclusão Produtiva, Roseli Lima Bezerra, destaca que o programa Acredita Delas é uma oportunidade para que as empreendedoras ampliem seus negócios e melhorem seus resultados. “Além do crédito, o Sebrae-SP oferece apoio com planejamento e uso consciente dos recursos, traçando um plano de negócios e de aplicação dos investimentos para que a empreendedora conquiste resultados e não dívidas”, analisa.  

Segundo dados do Banco Central, apenas 29,4% do total de crédito concedido no Brasil é destinado a negócios liderados por mulheres. As MEIs são as que mais buscam financiamento (44,63%), seguidas pelas MEs, com 37,81%, e pelas EPPs, com 29,78%.  

Os juros praticados pelo mercado são um dos principais entraves para as empresárias. Enquanto a taxa média anual para pequenos negócios geridos por homens é de cerca de 36,8%, para as mulheres esse percentual sobe para aproximadamente 40,6% ao ano.  

O Acredita Delas oferece aval de 100% do valor dos empréstimos e condições de crédito com taxas de juros mais acessíveis. “Os recursos oferecem autonomia para as empresárias, que muitas vezes não têm apoio para começar ou aprimorar seus negócios. Quando um negócio cresce, toda uma rede se beneficia, pois há mais renda circulando”, ressalta a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.  

Para mais informações sobre o programa Acredita, acesse sebrae.com.br/acredita ou procure o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Av. Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  

Rodadas de Crédito  

O Sebrae-SP Alto Tietê tem realizado diversas Rodadas de Crédito nas cidades da região, com o objetivo de apresentar as linhas de financiamento disponíveis. Os eventos contam com a presença de representantes de instituições financeiras e também se tornam oportunidades valiosas para networking. Para saber mais, entre em contato com o escritório regional.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sebrae-SP apoia Fórum Regional de Mulheres do Condemat+ e reforça protagonismo feminino
Região

Sebrae-SP apoia Fórum Regional de Mulheres do Condemat+ e reforça protagonismo feminino

Aluna de Poá vai representar SP em conferência sobre justiça climática e educação ambiental
Região

Aluna de Poá vai representar SP em conferência sobre justiça climática e educação ambiental

Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê
Região

Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê

Alto Tietê registra 103 mortes no trânsito em 2025, mas índice cai 14,8%
Região

Alto Tietê registra 103 mortes no trânsito em 2025, mas índice cai 14,8%

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto
Região

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44&ordm; Exame de Ordem
Região

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44º Exame de Ordem