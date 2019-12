Programa ajuda paciente que enfrenta dependência química a se recolocar no mercado de trabalho

O Caps AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Mogi das Cruzes criou o grupo “Estamos de Volta”, com objetivo de auxiliar os pacientes no retorno ao mercado de trabalho. A atuação dos profissionais envolve as questões relacionadas à ressocialização e reinserção social como forma de estímulo e incentivo para um novo capítulo na vida dos pacientes.

A iniciativa surgiu há dois meses e, entre as atividades, o grupo contribui em tarefas simples, como a criação de um currículo, além de algumas dicas para passar pela entrevista de emprego. Durante os encontros, diversos pontos são abordados para ajudar na reinserção profissional.

“Sabemos que as dificuldades são enormes, já que muitas pessoas estão há bastante tempo fora do mercado de trabalho, outras estão em situação de rua e vivem em abrigos. Temos até mesmo uma dificuldade da própria sociedade em aceitar essas pessoas. A dependência química é uma situação que precisa de acompanhamento e apoio”, destaca a assistente social Ana Cristina Menezes.

O Caps AD atende usuários que enfrentam a dependência de álcool e outras drogas, de ambos os sexos. O serviço oferece atendimento ambulatorial com uma equipe multidisciplinar e realiza consultas com psiquiatras e psicólogos, oficinas terapêuticas e outros procedimentos.

A assistente social destaca que muitos pacientes têm como primeira conquista a elaboração do currículo. “Eles trazem as informações sobre suas experiências, telefones de contato de parentes, já que com o tratamento e acompanhamento no Caps AD, eles conseguem recuperar os laços familiares, que acabam desgastados pelo uso de drogas. Criamos, ainda, endereços de e-mail para aqueles que já estão capacitados a voltar ao mercado de trabalho. São coisas que podem parecer simples, mas que fazem a diferença”, ressalta.

Para os pacientes que integram o grupo, as oportunidades de trabalho são as principais expectativas. “Realizo tratamento há nove meses e, desde então, estou sóbrio. Muitas empresas não aceitam as pessoas que estão em tratamento, mas o Caps AD foi uma luz no fim do túnel quando achava que não conseguiria mais. Criei um vínculo com outros pacientes e funcionários, hoje considero minha segunda casa”, relata um dos participantes.

Desde 2008 sem trabalhar com carteira assinada, o paciente, de 53 anos, conta ainda que realiza trabalhos autônomos em serviços gerais, mas faz planos para quando conquistar um emprego. “Faço bicos e o trabalho ajuda muito no tratamento. Quero ter minha casa, voltar a estudar, constituir uma família. O álcool me fez perder muitas coisas, mas a principal foi a confiança das pessoas. Ele me fez perder emprego, uma noiva quando era mais jovem e minha mulher. Cheguei a morar na rua para não envergonhar minha família e não quero mais passar por isso”, ressalta.

A profissional explica que a atuação do grupo também funciona de forma colaborativa, pois as dúvidas dos pacientes viram temas abordados nos encontros. “Buscamos identificar em quais áreas essas pessoas já atuaram ou suas afinidades, assim, direcionamos para as vagas que surgem”, explica Ana Cristina.

Além da preparação para o mercado de trabalho, um dos passos adotados pelo grupo é apoiar o retorno dos pacientes aos estudos. “Estamos direcionando as pessoas que não terminaram a escola para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também indicamos os cursos profissionalizantes gratuitos que existem na cidade. Eles têm um grande potencial e trabalhamos para que tenham qualidade de vida”, reforça Ana Cristina.

O Caps AD de Mogi funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na rua Júlio Mobaid, 61, na Vila São Francisco. Quem quiser colaborar com o projeto, com oportunidades de recolocação no mercado de trabalho, pode entrar em contato por meio do telefone: 4798-7336.