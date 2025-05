Programa ALI Produtividade está com inscrições abertas no Alto Tietê

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para pequenas empresas interessadas em participar do programa Agente Local de Desenvolvimento (ALI) Produtividade, no Alto Tietê. A iniciativa é voltada para micro e pequenas empresas das áreas de serviços, comércio e indústria e busca aumentar a competitividade dos negócios por meio da inovação. Neste primeiro ciclo, serão disponibilizadas cerca de 200 vagas gratuitas para a região.

O ALI Produtividade é uma parceria entre o Sebrae, o Governo Federal, o Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O programa tem o objetivo de oferecer melhorias rápidas e de alto impacto por meio de acompanhamento individualizado realizado por agentes bolsistas. Estes profissionais identificam possíveis gargalos e buscam soluções inovadoras a partir de um plano de ação com acompanhamento especializado.

Os interessados em participar gratuitamente do programa podem se inscrever diretamente pelo link https://forms.office.com/r/yfV8d7s0P0.

No período de quatro meses, as empresas que buscam soluções de inovação para aprimorar seus produtos, processos e sistemas, assim como avançar na modernização de suas estruturas, serão acompanhadas de perto pelos agentes para alcançar resultados, que incluem expansão de negócios e aumento de resultados. Um dos diferenciais do programa é apoiar, ainda, os arranjos locais, produtos, serviços e processos, abrangendo ações de sustentabilidade e tecnologia.

As soluções do ALI Produtividade preveem desde a elaboração de um plano de marketing e posicionamento digital até a orientação financeira, definição de metas, aprimoramento da gestão de estoque, ações de vendas, treinamento de funcionários e melhoria no processo de seleção.

Na última semana, ocorreu o encerramento do treinamento dos agentes bolsistas, que atenderão as empresas do Alto Tietê. “Ao longo de um mês, eles realizaram networking, aprenderam a metodologia e as boas práticas do programa e acessaram toda a vivência do Sebrae-SP. A partir de agora, os agentes sairão a campo para atender os empreendedores, oferecendo soluções de qualidade e inovadoras para melhorar o ambiente de negócios da região com a metodologia do ALI Produtividade”, explicou o gestor do programa ALI Produtividade no Alto Tietê, Leonardo de Oliveira.

A iniciativa fomenta o avanço tecnológico e estimula a pesquisa e o desenvolvimento de processos inovadores, por meio da oferta de bolsas de incentivo. “A expectativa para começar a atuar é muito alta. Vamos colocar em prática todo o conteúdo e os direcionamentos aprendidos, o que será de grande relevância para os empresários aumentarem a produtividade e reduzirem seus custos”, disse a agente ALI, Luciana Kingerski da Silva.