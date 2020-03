Programa 'Criança Feliz' atende 500 famílias em Poá

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Edevaldo Gonçalves, se reuniu nesta segunda-feira,(9) com a equipe do Programa Criança Feliz, que atende 500 famílias no município, em parceria com os governos federal e estadual. Na oportunidade, o secretário também apresentou a metodologia do trabalho realizado no município para representantes da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) e para a coordenação estadual do Programa Criança Feliz.

Edevaldo Gonçalves explicou que o “Criança Feliz” tem como objetivo apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância e facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam. O programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares. “Esse é um projeto de extrema importância para o município e auxilia muito as famílias poaenses. Os resultados conquistados aqui são excepcionais e os representantes regionais e estaduais quiseram conhecer mais sobre o nosso trabalho”.

O Programa Criança Feliz atende famílias de vulnerabilidade social que possuam em seus membros mulheres gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. O projeto é inovador e dá a oportunidade para que o Poder Público entre na casa das famílias poaenses com a intenção de auxiliá-las para o crescimento e desenvolvimento das crianças.

“Reforçando que o programa incentiva as famílias a cuidarem melhor das suas crianças. Isso acontece por meio de visitas promovidas por assistentes sociais e técnicos, orientando as pessoas sobre amamentação, nutrição infantil, entre outros”, concluiu o secretário Edevaldo Gonçalves.