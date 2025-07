Programa da Hapvida celebra dois anos de alegria e acolhimento a pacientes em tratamento

Um hospital é, muitas vezes, um espaço de tensão, angústia e expectativa. Mas também pode ser cenário de empatia, afeto e boas surpresas. É exatamente essa a proposta do Programa Apaixonados pela Vida, da Hapvida, que completa dois anos, com uma trajetória marcada por afeto, criatividade e humanização do cuidado.

A iniciativa, presente em todas as regiões brasileiras, nasceu da união de projetos de acolhimento já realizados em diferentes unidades da rede. Ao longo desses dois anos, foram promovidas mais de 100 atividades temáticas, com uma média de quatro a cinco ações por mês. Muitas delas inspiradas em datas comemorativas, sempre com foco na humanização do atendimento e na recuperação integral dos pacientes.

“O programa tem o compromisso de servir com empatia, cuidado e respeito aos nossos clientes. Acreditamos que, além de deixar a experiência hospitalar mais amena, a iniciativa também traz benefícios clínicos e terapêuticos, auxiliando na recuperação e no bem-estar do paciente e de seus familiares”, afirma Franciane Gonçalves, diretora médica de Acolhimento e Bem-Estar do Cliente da Hapvida.

As ações são tão diversas quanto criativas. Desde uma refeição diferente e acolhedora, no projeto Toque de Amor, passando pelo Pequeno Chef, em que os pequenos pacientes colocam a mão na massa em oficinas culinárias; o Cine Pipoca, que transforma os espaços hospitalares em sessões de cinema; o Sino da Superação, no qual pacientes oncológicos celebram o fim da quimioterapia; o Meu Amigo Pet, onde os pacientes recebem a visita de seus animais de estimação, sempre com muito cuidado, sob o acompanhamento do time de Sciras; até os Heróis da Cirurgia, quando crianças que vão passar por procedimentos cirúrgicos recebem batas de super-heróis, com o objetivo de tornar a experiência mais encantadora, minimizando o estresse e a ansiedade do momento.

“Cada atividade é pensada para acolher de forma integral e beneficiar o paciente, seus familiares e equipe assistencial”, completa Franciane. “Percebemos o quanto pequenas ações podem transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais leve e cheio de esperança”, avalia.

O programa também colabora para a redução do estresse, estimula a autoestima e fortalece laços afetivos, criando momentos de descontração e alegria dentro do ambiente hospitalar. O cuidado emocional passa a ser um complemento essencial ao tratamento médico tradicional.

Vidas transformadas

Nestes dois anos, entre tantas histórias repletas de emoção, uma das que mais marcaram o programa foi a do reencontro de irmãos, que não se viam há mais de 35 anos. A ação foi promovida pela equipe do Hospital Madrecor, de Uberlândia, Minas Gerais, em outubro de 2023, dentro do projeto Realizando um Sonho. “Não tenho como descrever com palavras o que esse gesto representou para minha família. Foram além de realizar um sonho, pois, depois de tanto tempo sem notícias dele, não tínhamos esperanças de encontrá-lo vivo”, diz Iracy Rocha Ribeiro Bontempo, irmã do paciente Inácio Limeira da Silva, hoje com 64 anos

O encontro dos irmãos deu-se depois que ele teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Sem acompanhantes e sem informações familiares, a partir de conversas, trocas de memórias e muito empenho, a equipe de enfermagem da Hapvida localizou a família do paciente e proporcionou a aproximação. “Eu não o via desde que tinha 7 anos. Foi muito emocionante e uma surpresa grande para todos. Esse é um cuidado que vai além do olhar médico e que não tem preço”, emociona-se Iracy, que acompanhou o irmão até a alta hospitalar e, hoje, mora com ele em Catalão, em Goiás.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.