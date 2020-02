Programa da Sabesp vai regularizar o abastecimento de água na região

A Sabesp iniciou em Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, a regularização das ligações de água para cerca de 15 mil pessoas, por meio do Programa Água Legal. A Companhia já começou os trabalhos no Parque Viviane, em Itaquá. O local era uma área irregular, onde a Sabesp não podia atuar. Após obter as autorizações necessárias, a Companhia deu início aos trabalhos. O investimento previsto da Sabesp é de R$ 7 milhões.

No Parque Viviane, as obras foram iniciadas em novembro com a implantação de 8 quilômetros de redes de distribuição de água, que vão beneficiar mais de 5 mil pessoas (1.600 famílias), que conviviam com a falta de abastecimento público. A instalação da rede de água e das ligações está sendo feita por meio de contratos de performance, pelo qual a empresa contratada é remunerada com base nos resultados obtidos e metas cumpridas. A previsão é de que as ligações sejam concluídas até o final de fevereiro.

Outros bairros de Itaquaquecetuba que também vão ser atendidos pelo programa Água Legal são: Nova Canaã, Chácara Dona Escolástica e Veraneio Maracanã. No total, incluindo o Parque Viviane, serão feitas 3 mil ligações de água no município. Já em Ferraz de Vasconcelos, a Sabesp vai realizar a regularização de mais de 1.000 ligações de água. Serão atendidos moradores dos bairros Conjunto Residencial Itajuíbe e Jardim São Lazaro. A previsão é que esses trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre deste ano (2020).

O propósito do Água Legal é levar saúde e qualidade de vida para a população, bem como a preservação dos recursos hídricos ao combater perdas de água. A ação ainda assegura cidadania à população dos bairros atendidos, na medida em que os moradores passam a ter comprovante de endereço com a conta d’água.

O programa tem a finalidade de regularizar ligações de água em áreas de alta vulnerabilidade social, mediante autorização dos órgãos competentes. Nessas localidades, em geral os moradores são abastecidos de modo precário por tubulações improvisadas e sujeitas à contaminação.

O Água Legal colocou a Sabesp entre as empresas vencedoras do prêmio “Cases de Sucesso em Água e Saneamento (ODS 6) 2019”, da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU que reconhece as melhores ações da área no Brasil e qualifica o debate sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 – Água e Saneamento.