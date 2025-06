Programa de inovação do Sebrae-SP tem 120 vagas para produtores rurais no Alto Tietê

Um ano de acompanhamento, do diagnóstico, passando pela aplicação das soluções e mensuração de resultados. Essa é a proposta do ALI Rural, programa do Sebrae-SP que tem um Agente Local de Inovação (ALI) atuando ao lado do produtor rural e está com 120 vagas abertas para o Alto Tietê. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de agosto no site https://contato.sebraesp.com.br/alirural.

O programa tem como objetivo auxiliar o produtor rural a reduzir custos, implantar inovações e aumentar o faturamento e a produtividade. Tudo isso com a ajuda do ALI, um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP que atuará como um facilitador da gestão de inovação, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada propriedade rural.

O atendimento do agente de inovação envolve a realização de um diagnóstico para a avaliar o que é preciso melhorar e a produção de um plano de ação. O agente poderá propor ferramentas para melhoria de processos produtivos e controles gerenciais, para acessar novos mercados, reduzir custos, fazer ações de marketing, vendas e sustentabilidade. Estão previstos encontros coletivos e consultorias individuais.

Em dois anos e meio de atuação, o Programa ALI Rural atendeu cerca de 7 mil produtores em 603 municípios do Estado. Entre os destaques estão o aumento médio de 23,9% no faturamento dos negócios e um índice de inovação e modernização de 66%.

“O ALI Rural é uma oportunidade para o produtor se tornar mais competitivo e começar a se ver como empresário. O programa mostra que a inovação está nas pequenas coisas, como uma melhoria no processo e até no relacionamento com o cliente e funcionários. O que vemos no fim do ciclo são cases de sucesso variados, desde a criação de uma logomarca, com máquinas novas, até negócios que conseguiram acessar novos mercados e até exportar”, destaca Vanessa Lima, gestora estadual do ALI Rural.

O gestor regional do ALI Rural no Alto Tietê, Gustavo Nunes Silva, reforça a importância do programa para o setor agrícola, uma das principais atividades econômicas da região. “Acompanhar o produtor rural, entender as suas necessidades e poder auxiliar na implantação de soluções que beneficiam a sua produção é fantástico. O projeto ALI Rural tem contribuído de maneira significativa com os produtores rurais na nossa região, só temos obtido resultados positivos em nossa jornada”, afirma.

Inscrições

Podem participar do Programa ALI Rural produtoras e produtores ruais do Estado de São Paulo com ao menos um dos seguintes documentos: CNPJ, sendo MEI Rural, micro ou pequena empresa, Declaração de Aptidão ao Pronaf (Dap), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (Caf), Número de Imóvel na Receita Federal (Nirf), Inscrição Estadual, Registro de Pescador ou Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física (Caepf).