Programa de recapeamento Nova Mogi chega em Braz Cubas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes avança com o Programa Nova Mogi - maior programa de recuperação asfáltica já lançado no município - para as ruas Santa Adelaide, Valmet e Padre Álvaro Quinhones Zuniga, no distrito de Braz Cubas. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, responsável pelo programa, continuam trabalhando na Avenida José Glicério de Melo, no Jardim Camila.

Com isso, já são 19 importantes vias de Mogi das Cruzes recuperadas, com asfalto novo, sinalização horizontal, novas guias, sarjetas e sarjetões. As obras são realizadas de forma gradativa e a recomendação é que os motoristas tenham mais atenção aos desvios indicados no entorno dos trechos que estão em obras.

Os ônibus que cumprem itinerário pela região adotarão alternativas à medida em que as interdições forem necessárias.

O Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, reforça que as ações do Programa Nova Mogi seguem dentro do cronograma estabelecido pela pasta. “Os trabalhos de recuperação asfáltica já podem ser vistos em diversos pontos da cidade, Mogi das Cruzes está ficando cada vez melhor. Esse é o compromisso que assumimos e vamos cumprir com seriedade”.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.