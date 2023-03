Programa de recuperação asfáltica segue com obras em Braz Cubas e Vila Natal

O distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, continua sendo beneficiado pelas ações do Programa Nova Mogi nos próximos dias. Na próxima semana haverá algumas interdições para a realização das obras com segurança. Como os serviços serão feitos em vias de alta circulação, a Secretaria de Infraestrutura Urbana reforça o alerta de atenção aos motoristas - todos os trechos em obras estarão sinalizados.

Os ônibus que cumprem itinerário pela região também adotarão alternativas à medida em que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas. As ações de melhorias fazem parte do Programa Nova Mogi, maior programa de recuperação asfáltica lançado em Mogi das Cruzes e que já beneficiou diversas ruas da cidade.

Na próxima segunda-feira (6) começam os serviços de recuperação asfáltica e correção de drenagem na rua José Glicério de Mello. O trabalho é complexo e vai exigir interdições pontuais ao longo de toda a semana, principalmente no trecho entre as ruas Jean de Lery e Antônio Otávio Gomes.

Também na segunda-feira, o cruzamento das ruas Doutor Deodato Wertheimer e Padre Álvaro Quinhones Zuniga receberá a aplicação de concreto no sarjetão entre as duas vias. O serviço deve ser concluído no dia seguinte e, até lá, o trecho fica interditado.

A partir das 17h de terça-feira (7), o local será liberado para tráfego, mas recebe uma chapa de aço para proteger o concreto por cerca de uma semana.

O ponto ficará sinalizado, mas é importante que os motoristas diminuam a velocidade neste período naquele trecho por conta da presença da chapa de aço no leito da via.

Já na terça-feira (7), a rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga receberá a aplicação de massa asfáltica no trecho entre a avenida Francisco Ferreira Lopes e a rua Deodato Wertheimer, que ficará completamente bloqueado para a realização dos serviços com segurança e rapidez. A interdição ali também deve durar um dia e até quarta-feira (8), as rotas alternativas estarão bem sinalizadas.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana é responsável pelo programa Nova Mogi e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana no planejamento das interdições necessárias, assim como na sinalização dos trechos em obras, de forma a minimizar ao máximo o impacto dos serviços para a comunidade. A Pasta sempre lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração em função do clima.