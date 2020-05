Programa de Saúde Mental fará atendimento psicológico a distância para moradores de Mogi

A partir desta segunda-feira (11), o Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde passa a ofertar atendimento psicológico a moradores de Mogi das Cruzes por meio de WhatsApp e contato telefônico. O atendimento será feito à distância pelas psicólogas do Cecco – Centro de Convivência e Cooperativa, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, através do número de telefone (11) 99532-2081.

“A proposta é atender a população acima de 16 anos que esteja apresentando mudanças de comportamento ou com sinais de angústia ou ansiedade decorrentes da pandemia, ofertando um serviço de acolhimento e orientação psicológica para as pessoas em sofrimento ou dificuldades para lidar com o momento atual”, explicou a psicóloga Patrícia Regina Vieira Rocha, gerente do Cecco.

O Programa de Saúde Mental ampliou o atendimento psicológico em tempos de pandemia, que antes era exclusivo para funcionários da saúde que estão atuando de forma direta ou indireta no combate ao novo coronavírus, estendendo agora para toda população mogiana.

A psicóloga ainda explica que o atendimento começa com um acolhimento psicológico para compreender como está o emocional dos cidadãos e as dificuldades psicológicas advindas do momento que a pessoa está enfrentando. Após esse primeiro contato, o psicólogo fará uma orientação e, se necessário, serão agendadas novas sessões.