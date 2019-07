Programa de visitas monitoradas tem vagas disponíveis para os três últimos meses do ano

O Semae de Portas Abertas, programa de visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, no Socorro, ainda oferece vagas nos meses de outubro, novembro e dezembro para os interessados em conhecer um pouco do trabalho da autarquia. Coordenado pelo Departamento Técnico da autarquia, por meio da Divisão de Meio Ambiente, o trabalho tem como objetivo levar a estudantes conhecimentos sobre produção e uso consciente da água, responsabilidade com o meio ambiente e o funcionamento do Semae.

Responsáveis pelas escolas que tiverem interesse em marcar a visita devem ligar para 4798-6392 (Divisão de Meio Ambiente do Semae), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou enviar email para visitas@semae.sp.gov.br.

As visitas ocorrem sempre às terças e quintas-feiras, às 9h, com duração aproximada de uma hora e meia e orientação de monitores. Podem participar alunos de escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares, com idade mínima de 10 anos ou estar no 4º ano do Ensino Fundamental, e também grupos de instituições como Organizações Não Governamentais, associações etc. O número de participantes é de no mínimo 20 e no máximo 40.

Nas visitas, os alunos assistem a vídeos e palestras sobre meio ambiente e o Rio Tietê, a importância da conservação dos mananciais e do uso consciente da água – com dicas simples para redução do consumo no dia a dia.

Os estudantes também conhecem parte do sistema de captação e as diversas fases do tratamento da água, até deixá-la potável.

O programa é um importante elo entre a autarquia e a rede escolar, pois as crianças são multiplicadoras de informação e levam o aprendizado para casa, conversando com os pais, irmãos e colegas. É uma contribuição para a formação das novas gerações.

Desde 2011, quando foi criado, o Semae de Portas Abertas recebeu mais de 10 mil visitantes.