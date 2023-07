Programa do Sebrae-SP com a Coca-Cola disponibiliza 500 vagas no Alto Tietê

O programa “Empreenda Como Uma Mulher”, do Sebrae-SP em parceria com a Coca-Cola, Universidade de Mogi das Cruzes e Prefeitura de Mogi das Cruzes está com 500 vagas abertas para empreendedoras do Alto Tietê. A capacitação, que recebe inscrições gartuitas até o dia 2 de agosto, será realizada na Universidade de Mogi das Cruzes, das 9h às 13h ou das 18h às 22h.

As vagas são divididas entre mulheres que não tem CNPJ (200 vagas) e as já formalizadas que desejam melhorar a gestão (300 vagas). Os pilares trabalhados nos cursos são inteligência emocional, planejamento financeiro, redes sociais para empresas, formalização de negócios e marketing. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://contato.sebraesp.com.br/empreenda-como-uma-mulher/

“Acreditamos que o trabalho de fomento ao empreendedorismo feminino traz impactos muito positivos não só para o aumento da geração de renda como também para a autoestima dessas mulheres. E ter a parceiros incríveis nos ajuda a dar ainda mais alcance para ações tão significativas”, afirma Gilvanda Figueiroa, gerente regional do Sebrae-SP.

SERVIÇO

“Empreenda Como Uma Mulher”

Informações e inscrições até 2 de agosto: https://contato.sebraesp.com.br/empreenda-como-uma-mulher/

Local: Universidade de Mogi das Cruzes - Avenida Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, 200 - Centro Cívico, Mogi das Cruzes