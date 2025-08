Programa é lançado com 7,2 mil vagas de qualificação no Alto Tietê

O Alto Tietê recebe o programa Indústria da Construção: Soluções Educacionais e Tecnológicas, uma iniciativa do Senai-SP em parceria com a Indústria da Construção. Com a oferta de até 7.220 vagas gratuitas, o programa propõe uma jornada de capacitação voltada a profissionais da construção civil e ao aprimoramento de processos nas empresas do setor. O lançamento oficial acontece no dia 7 de agosto, às 8h30, na unidade do Senai em Mogi das Cruzes.

A iniciativa tem como objetivo enfrentar um dos principais desafios do setor: a escassez de mão de obra qualificada. Em todo o estado de São Paulo, serão disponibilizadas mais de 70 mil vagas gratuitas por ano em cursos de formação profissional.

A proposta atende à crescente demanda do mercado da construção civil — um dos pilares da economia regional. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre junho de 2024 e maio de 2025, o setor admitiu, em média, 136.445 profissionais por mês no Brasil, sendo 40.527 apenas no estado de São Paulo. Em Mogi das Cruzes, a média mensal de contratações foi de 325 profissionais, demonstrando o aquecimento do setor na região.

Para Wilian Batista, diretor das unidades do SENAI Mogi das Cruzes e Suzano, o programa é um passo estratégico para fortalecer ainda mais o setor no Alto Tietê. “Nosso objetivo é qualificar os jovens que desejam ingressar na área, aprimorar as habilidades de quem já está no mercado e modernizar as estruturas das empresas. Isso traz mais competitividade, atrai investimentos e contribui diretamente para o aumento da renda e da geração de empregos na região”, afirma.

Desenvolvido com base nas diretrizes do Conselho Consultivo da Construção — que reúne representantes da FIESP, SENAI-SP e sindicatos do setor — o programa se estrutura em três pilares: aprendizagem e formação de jovens para o setor; qualificações técnicas realizadas diretamente nos canteiros de obras; e jornada de Transformação Digital voltada para as empresas.

Na região de Mogi das Cruzes, serão oferecidos mais de 80 cursos nas áreas de alvenaria, revestimento cerâmico, armação, carpintaria, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, entre outras. As formações têm foco prático e são alinhadas às necessidades do setor industrial. As inscrições podem ser feitas pelo site industriadaconstrucao.sp.senai.br ou diretamente na unidade do SENAI Mogi das Cruzes (Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 353, Centro). O programa conta com o apoio do Ciesp Alto Tietê.