Programa 'Emprega Ferraz' está com mais 400 vagas disponíveis

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz está com 473 vagas de empregos disponíveis no programa ‘Emprega Ferraz” da municipalidade para auxiliar o ferrazense a conseguir a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. O programa, que antes se chamava 'Emprego Agora' é um conjunto de ações para intermediar a procura entre quem está à procura de uma oportunidade e junto às empresas que estão com vagas em aberto. A listagem foi atualizada no site da Prefeitura de Ferraz, no endereço: ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

Recentemente, a pasta realizou a primeira ação do programa no ano na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) ofertando toda a organização, triagem, divulgação das vagas e processo seletivo. Em breve, novos mutirões de empregos serão realizados no município.

Das 473 vagas ofertas nesta lista atualizada, 200 são para operador de telemarketing receptivo; 15 para costureiro (a); 10 para servente de Obras; 127 para auxiliar de limpeza; nove para tecelão, dois para ajudantes de cozinha, entre outras funções. Os salários variam de R$ 1.522,00 a R$ 2.242,60 com vagas que exigem o fundamental completo ou o ensino médio. As vagas são em sua maioria para as indústrias, empresas e prestadores de serviço do município, mas há opções também para contratação fora dos limites territoriais da cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, as ações da pasta não param e trarão muitas iniciativas neste ano para beneficiar os ferrazenses. Algumas ações temáticas serão realizadas como uma edição especial para o Dia das Mulheres no mês de março. Para os moradores da cidade, a orientação é que acompanhem as redes sociais da Prefeitura de Ferraz para saber das vagas disponíveis, além de cursos profissionalizantes e ações de qualificação. Mais informações diretamente na pasta, localizada no Paço Municipal (Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis).