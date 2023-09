Programa Emprego Agora tem 135 vagas disponíveis

O Emprego Agora da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com 135 vagas abertas no trabalho na região. São 100 vagas disponíveis para Operador de Teleatendimento; cinco para Fiscal de Piso e 30 para Jovem Aprendiz.

O perfil das vagas buscar ser variado para dar oportunidade para quem procura oportunidade e não consegue encontrar, como no caso do Jovem Aprendiz, que muitas vezes é oportunidade aos mais jovens.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke acredita que o trabalho desenvolvido de buscar parcerias com empresas da região tem surtido resultado.

Por três semanas consecutivas, a Prefeitura de Ferraz foi local de seleção para 80 vagas de Atendente de Lanchonete em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), do governo estadual.

Além da busca por qualificação profissional, a pasta tem desempenhado outros trabalhos como a própria qualificação dos trabalhadores jovens por meio do Prepara Ferraz, o cursinho preparatório totalmente gratuito, que incentiva os mais jovens a se prepararem para disputar uma vaga nos vestibulares mais concorridos e de faculdades públicos, além do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é porta de entrada para todas as universidades.

A seleção para as 100 vagas de Operador de Teleatendimento será realizada nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. A orientação é que o candidato interessado em alguma das vagas compareça na Prefeitura de Ferraz, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, munido de documento pessoal com foto, além do currículo atualizado.

O Emprego Agora funciona como um balcão de empregos – intermediando vagas e oportunidades com empresas parceiras. Mais informações pelo telefone: 4674-7870. Para a vaga de Operador de Teleatendimento basta ter acima de 16 anos.