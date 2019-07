Programa Família Acolhedora recebe cadastros de famílias interessadas

O Serviço Família Acolhedora está recebendo cadastros de famílias interessadas em participar do projeto. A iniciativa é executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social com objetivo de assegurar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária que, devido alguma violação de direitos, precisaram ser afastados de suas famílias de origem.

Para se candidatar, os interessados precisam atender alguns requisitos como residir em Mogi das Cruzes há pelo menos 01 (um) ano; ter 21 anos ou mais; não estar incluído no Cadastro Nacional de Adoção; não ter antecedentes criminais, comprometimento psiquiátrico ou dependência química; e ter disponibilidade para os cuidados e acompanhamentos necessários da criança ou adolescente.

As famílias participantes receberão uma bolsa-auxílio no valor de um salário-mínimo ou um salário-mínimo e meio, no caso de criança ou adolescente com necessidade especial.

O Serviço Família Acolhedora foi lançado no ano passado em Mogi das Cruzes, mas já é uma iniciativa consolidada em vários municípios brasileiros. O atendimento prevê acolhimento provisório e excepcional para crianças (0 a 11 anos), adolescentes (de 12 a 18 anos) e, em alguns casos, jovens (de 18 a 21 anos de idade), de ambos os sexos.

As famílias acolhedoras são triadas, capacitadas para o atendimento e contam com acompanhamento interdisciplinar (psicóloga, assistente social, pedagoga, agente social). Cada família pode acolher uma criança ou adolescente por vez, exceto quando se tratar de grupo de irmãos, crianças com vínculo afetivo ou algum grau de parentesco.

Quem quiser conhecer mais detalhes ou se inscrever pode acessar o link http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/assistencia-social-e-habitacao/servico-familia-acolhedora. Informações pelo telefone: (11) 97582-3124 ou diretamente na avenida Maria Osório do Valle, 522 – Alto do Ipiranga.