Programa 'Ferraz Mais Verde' realiza doação gratuita de mudas à população

A Secretaria de Meio Ambiente de Ferraz de Vasconcelos informa que o programa “Ferraz Mais Verde” já está em andamento e segue realizando a doação gratuita de mudas de árvores para a população. A ação tem como objetivo incentivar o plantio consciente e ampliar a arborização do município.

O público-alvo são moradores que desejam realizar o plantio em calçadas, áreas livres, em frente a imóveis ou estabelecimentos comerciais. Diversas espécies estão disponíveis, entre elas Ipê-Branco ou Amarelo, Paineira Amarela ou com Espinho, Angico Branco, Ficus, Quaresmeira, Cássia de Sião ou Gigante, Cerejeira, Pau-d’alho e Uva Japonesa.

Para participar da iniciativa, os interessados devem procurar o Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, e fazer a solicitação. É necessária a apresentação de documento original com foto e comprovante de residência.

O munícipe recebe todas as orientações necessárias sobre o plantio das mudas, conforme as especificações de cada espécie. As equipes de apoio ambiental do Parque estão preparadas para atender à população e esclarecer dúvidas.

“Colaborar com projetos que incentivem a biodiversidade ferrazense é uma das nossas principais metas. O ‘Ferraz Mais Verde’ gera frutos em prol da vida e contribui efetivamente para o clima e o bem-estar da nossa cidade. Estamos de braços abertos para receber os interessados”, destaca a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim.

O Parque Municipal Nosso Recanto está localizado na Rua Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Pérola, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h.