Programa ‘Internet para Todos’ está liberado para instalação no Alto Tietê

As antenas do programa “Internet Para Todos”, que possibilitará que a rede mundial de computadores chegue a lugares sem conexão, começarão a ser instaladas no Alto Tietê. O programa também vai beneficiar as cidades do Vale do Paraíba.

A pedido do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, derrubou uma liminar que suspendia a exploração civil do satélite brasileiro lançado em órbita no dia 4 de maio de 2017.

De acordo com Kassab, o ministério vai retomar o “Internet para Todos” ainda nesta semana. “Vamos começar a fazer a implementação simultânea nas mais de 5 mil cidades”, afirmou.

“Todas as prefeituras do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, que fizeram a adesão, vão começar a receber as antenas e o sinal de Banda Larga nas próximas semanas”, informou o coordenador do PSD, Marco Bertaiolli, que foi o responsável pela intermediação entre os municípios e o Ministério das Telecomunicações.

“O Internet para Todos vai possibilitar a comunicação com postos de saúde, escolas, hospitais, câmeras de monitoramento e outros tantos serviços que hoje ficam isolados”, destacou Bertaiolli.

Durante a assinatura do convênio com o Ministério, os prefeitos indicaram os locais onde serão instaladas as antenas. Cerca de 200 antenas do programa podem ser instaladas, por dia, pelas empresas contratadas. “Com este projeto, passamos a oferecer um salto de qualidade e eficiência às administrações municipais”, concluiu o coordenador do PSD.