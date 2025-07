Programa Lider do Sebrae-SP promove primeiro Passeio Ciclístico no Alto Tietê com foco no turismo

O programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), do Sebrae-SP, promove a primeira edição do Passeio Ciclístico no Alto Tietê. O evento, que marca o encerramento do quarto fórum da iniciativa, tem como objetivo criar conexões e valorizar os patrimônios históricos de Mogi das Cruzes. A atividade ocorre neste domingo, 27 de julho, das 8h às 11h, com participação gratuita e aberta ao público.

O turismo é um dos eixos estratégicos trabalhados pela agenda do Lider e representa uma das grandes potencialidades da região, que abriga quatro Municípios de Interesse Turístico (MITs) — Guararema, Mogi das Cruzes, Poá e Santa Isabel — além da Estância Turística de Salesópolis.

O passeio ciclístico também é uma oportunidade de fortalecer as relações entre os líderes e parceiros do programa, que reúne administrações municipais, empresários, representantes da sociedade civil e entidades como o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Sindicato do Comércio Varejista da Região do Alto Tietê (Sincomércio).

A gestora regional do Programa Lider Daniella Lira destaca que o passeio é um dos resultados concretos das ações promovidas pelo grupo. “Mogi tem um patrimônio cultural, histórico e gastronômico muito rico. Queremos que o passeio proporcione um novo olhar sobre as potencialidades, não apenas da cidade, mas de toda a nossa região. Além disso, é uma forma de celebrar conquistas e integrar os eixos da Agenda 2040”, analisa.

O ponto de partida será o Mercado do Produtor (Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, Mogilar), tradicional destino dos mogianos aos fins de semana. O roteiro inclui paradas no Parque Botyra Camorim Gatti, Igreja de São Benedito, Teatro Vasques, Igreja do Carmo, Catedral de Santana, Largo do Rosário e Mercado Municipal.

A orientação dos organizadores é para que os participantes usem roupas leves, apliquem filtro solar, façam a regulagem da bicicleta antes do trajeto e utilizem capacete, cujo uso é obrigatório.