Programa Lider mira o desenvolvimento sustentável do Alto Tietê

O Programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider) do Sebrae-SP Alto Tietê e Guarulhos, promovido em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), recebeu nesta sexta-feira (14) representantes do poder público para apresentar as potencialidades da região que podem ser exploradas de maneira sustentável, com foco no desenvolvimento econômico regional. Pensando nos próximos 15 anos, o grupo de líderes apresentou uma agenda de ações que podem ser aplicadas até 2040.

Baseado em três grandes eixos: Turismo, Agricultura e Indústria/Comércio/Serviços e Tecnologia, o programa busca criar uma pauta única que atenda às necessidades da região e respeite suas particularidades.

O diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, ressaltou que o desenvolvimento sustentável regional é um dos pilares do Lider. “A força e a dedicação de cada um são importantes para não deixar essa chama apagar. É preciso perseverar na construção de uma governança regional forte para que tenhamos no Alto Tietê um exemplo para nosso estado e país. Escolher a região é uma estratégia em que todos ganham; esse é o grande diferencial”, afirmou.

Ao longo de oito encontros, os membros – representantes do poder público, iniciativa privada e sociedade civil – identificaram as potencialidades e as oportunidades geradas pelos três pilares do programa.

Para a gerente regional do Sebrae, Gilvanda Figueirôa, o Alto Tietê tem em sua diversidade econômica uma de suas principais potencialidades. “Não há desenvolvimento sem o envolvimento do poder público. Precisamos das administrações municipais conosco para definir quais são as pautas, por isso, desde o início trouxemos o Condemat+ para o programa. Vamos aproveitar que estamos no início de mandato para fazer aquilo que transforma nossa região, que a torna mais forte e lhe dá uma identidade única”, acrescentou.

O Programa Lider atua em diretrizes que apoiem o desenvolvimento econômico em todos os âmbitos, com foco nos pequenos negócios e considerando as grandes empresas, pois, junto aos governos municipais e estadual, é possível criar oportunidades, atrair investimentos e, consequentemente, fomentar a geração de empregos e riqueza regional.

O gerente regional do Sebrae-SP, Sérgio Gromik, falou da importância da união da região em busca de estratégias comuns. “É necessário um processo de transformação, pois é preciso pensar regionalmente e fortalecer cada vez mais esse olhar”, disse.

Pedro Ishi, prefeito de Suzano e integrante do Conselho de Prefeitos do Condemat+, destacou que a iniciativa é uma maneira do Alto Tietê despontar diante do cenário econômico paulista, traçar prioridades para a região e criar pactos entre os atores regionais. “A proposta de criação de uma agenda de desenvolvimento para a região e o estado vai ao encontro do que os municípios estão fazendo. O planejamento é tudo diante das atividades do poder público e privado”, reforçou.

O encontro contou com cerca de 90 convidados de diversos setores, incluindo o poder público, iniciativa privada, entidades representativas e sociedade civil. Participaram do evento vereadores, secretários municipais, vice-prefeitos e lideranças dos municípios.