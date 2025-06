Programa Mais Médicos reforça quadro de profissionais na rede de saúde do Alto

O Programa Mais Médicos adicionou 112 profissionais da saúde em pelo menos quatro cidades do Alto Tietê. Essa iniciativa federal é uma política pública criada para ampliar o acesso à saúde, especialmente em áreas com escassez de médicos. Os dados referem-se aos municípios de Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel. As demais cidades da região não retornaram até o fechamento desta matéria.

Em Suzano, o programa está em atuação há mais de uma década. Segundo a Secretaria da Saúde, o sistema exclui os dados anteriores a cada inclusão ou renovação de profissionais. Hoje, existem 41 médicos generalistas que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município por meio da estratégia federal.

Ferraz de Vasconcelos é a cidade com o maior número de participantes vinculados ao Mais Médicos. São 44 profissionais em atividade, com a solicitação de mais quatro para reforçar a rede municipal. Segundo a Prefeitura, de janeiro a abril de 2025 foram realizadas 80.271 consultas médicas em toda a rede municipal de saúde, sendo 77.771 consultas nas unidades e mais de 2,5 mil visitas domiciliares pelos médicos do programa Mais Médicos.

A iniciativa está presente em Itaquaquecetuba desde 2013, reforçando a rede de atenção básica com profissionais. A administração informou que há 181 médicos na cidade, sendo que 23 deles foram adicionados após o programa.

Poá conta com quatro profissionais em atividade pelo programa desde setembro de 2023. A Secretaria de Saúde municipal afirmou ter interesse em ampliar esse quadro. No momento, Poá está no cadastro reserva para receber mais profissionais do programa Mais Médicos para atuação na ESF (Estratégia Saúde da Família).

O município de Guararema ainda não conta com profissionais atuando à política federal, mas aderiu ao 41º Ciclo, com a aprovação de uma vaga, em regime de coparticipação. O processo encontra-se em fase de providências administrativas e orçamentárias para viabilização da alocação do profissional. Além disso, a Prefeitura tem interesse em pleitear novas vagas, considerando a necessidade de ampliar a capacidade de atendimento da Atenção Primária à Saúde, principalmente em regiões com maior demanda por atenção médica contínua.

Santa Isabel também não possui médicos do Programa na cidade atualmente. De acordo com a pasta, eles contavam com dois profissionais, um atuava na ESF Jardim Eldorado e outro na ESF Cachoeira, no entanto, pediram exclusão por motivos particulares. O município já solicitou reposição junto ao Ministério da Saúde.

As cidades de Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba-Mirim e Salesópolis não responderam à demanda.