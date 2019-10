Programa Melhor em Casa homenageia os Doutores da Alegria e leva diversão aos pacientes

Inspirados no trabalho dos Doutores da Alegria, nesta quinta-feira (10), uma equipe de médicos e enfermeiros do Programa Melhor em Casa levaram um dia de muita alegria e motivação aos pacientes que são assistidos em Mogi das Cruzes.

Segundo o médico, doutor Felisberto Nogueira, o propósito foi homenagear o trabalho dos Doutores da Alegria e aproveitar o Dia das Crianças para levar um pouco de diversão aos pacientes que estão acamados. "Nós pensamos em fazer uma coisa alegre. Ao invés de fazer algo rotineiro e muitas vezes triste, que é examinar e falar de problemas, hoje resolvemos sorrir, brincar e falar de coisas boas", explicou.

O Programa Melhor em Casa é um serviço de alta complexidade oferecido em Mogi das Cruzes desde 2006, que presta assistência domiciliar multiprofissional e integral a pacientes portadores de patologia crônicas, invalidez parcial e permanente, com total impossibilidade de locomoção. Atualmente, cerca de 400 pacientes são assistidos pelo programa.

Para Janete Aparecida de Castro Jesus, a presença da equipe levou motivação e alegria para sua casa. Seu filho, Daniel Castro de Jesus, de 22 anos, encontra-se acamado e com pouca mobilidade desde que sofreu um acidente de bicicleta, há cinco anos. "O Daniel fica feliz com a visita do doutor, ainda mais assim, com esse entusiasmo dos médicos", afirmou a mãe do jovem. Janete também garante que o trabalho realizado pela equipe do Melhor em Casa está contribuindo para melhora do seu filhos, principalmente na alimentação.

A equipe passou por diversos bairros da cidade e visitou várias famílias. Ao final das atividades, o grupo esteve no Pró-Criança e na sede da Secretaria Municipal de Saúde, onde foi recebido pelo secretário Francisco Bezerra, que expressou sua admiração pelos profissionais que compõe a Rede Municipal da Saúde. “Mogi é uma cidade que investe de verdade em atendimento humanizado. Os funcionários da Saúde estão sempre investindo em práticas integrativas e ações voluntárias e humanizadas para garantir o bem estar e a qualidade do atendimento aos pacientes”, elogiou.

Os pacientes cadastrados no Melhor em Casa recebem uma visita médica bimensal e visitas periódicas de outros profissionais, com frequência que varia de acordo com a gravidade ou necessidade. Os cuidadores são orientados pela equipe sobre os procedimentos necessários e treinados para identificar casos de gravidade, acionando o Samu em casos de emergência.

Além do médico, o Programa Melhor em Casa conta com enfermeira, assistente social, técnicos de enfermagem, auxiliar administrativo, nutricionista, biomédica (para coleta domiciliar de materiais para exames laboratoriais) e motoristas.

O Melhor em Casa funciona na Unidade Básica de Saúde Ponte Grande, que fica na avenida Lothar Waldemar Hoenne, nº 70. Informações pelo telefone 4795-3756.