Programa Nova Mogi atende quatro vias da cidade nesta semana

Nesta semana, o Programa Nova Mogi de recuperação asfáltica avança com obras noturnas na área central da cidade. O serviço de fresagem (raspagem do asfalto antigo) segue na rua Ipiranga, no Centro, no período noturno. Para isso, durante esta etapa, será preciso bloquear o tráfego entre 22h e 5h, para que as obras sejam feitas com mais segurança – as rotas alternativas estarão sinalizadas. É preciso atenção no trecho porque mais adiante, na rua Lara, apenas o trânsito local é permitido, em função de obras do coletor-tronco de esgotos.

O Nova Mogi também segue atuando em outras regiões da cidade. Nesta semana, os trabalhos começam na Vila Industrial, pela rua Campos Sales. A via receberá a manutenção de guias e sarjetas e, na sequência, o serviço de raspagem do asfalto antigo e aplicação da nova massa asfáltica.

No distrito de Braz Cubas, na Vila São Sebastião, a rua Francelino Rodrigues passará ao longo da semana pelos serviços de manutenção de guias e sarjetas, raspagem do asfalto antigo (fresa) e aplicação da nova massa asfáltica. No mesmo bairro, a rua Arthur dos Santos também receberá os mesmo s serviços ao longo da semana.

“Na semana passada atuamos no Mogi Moderno e no Parque Monte Líbano. Em breve estaremos com os trabalhos na avenida João XXIII, em Cezar de Souza. Para trazer segurança e fluidez nos principais corredores viários do município, os trabalhos do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica não param”, disse o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.