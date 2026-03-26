Programa Operação Trabalho com 200 vagas é lançado em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz lançou, nesta quarta-feira (25), o Programa Operação Trabalho (POT), que vai oferecer 200 vagas com bolsa-auxílio de R$ 1,621, jornada de seis horas diárias, limitado a 30 horas semanais e capacitação profissional para moradores em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições começaram no mesmo dia e serão realizadas de forma 100% online, por meio de sistema desenvolvido pela Prefeitura. O prazo inicial é de 15 dias. O atendimento e suporte aos candidatos serão concentrados no Emprega Ferraz (PAT), ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O lançamento contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, do presidente da Câmara, Hodirlei Martins Pereira, além de representantes do Banco do Brasil, Kepler da Silveira Palhano e James Favaretti. Além disso, o evento também contou com a presença de secretários e vereadores.

Segundo a Prefeitura, Ferraz é a única cidade do Alto Tietê a implantar o programa, que tem como objetivo ampliar oportunidade de renda e facilitar a inserção no mercado de trabalho, especialmente para pessoas que estão há mais tempo desempregadas.

Nesta primeira fase, serão disponibilizadas 200 vagas, sendo 130 para serviços de zeladoria urbana, 50 para atuação na educação como “guardiãs da primeira infância” e 20 para apoio administrativo em secretarias municipais. A administração informou ainda que o programa pode chegar a até mil beneficiários nas próximas etapas.

A prefeita Priscila Gambale destacou que a iniciativa busca ir além do auxílio financeiro. “É uma oportunidade de renda, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, principalmente para aqueles que estão desempregados há mais tempo”, afirmou.

De acordo com o vice-prefeito Daniel Balke, o programa também prevê acompanhamento dos participantes. “O objetivo não é apenas oferecer uma frente de trabalho temporária, mas preparar essas pessoas para o mercado, com capacitação e apoio para recolocação profissional”, disse.

Os participantes terão direito a auxílio alimentação de R$162,10 e auxílio transporte de R$ 344,46, além da bolsa mensal. O programa não gera vínculo empregatício com a Prefeitura.

Pagamento Digital

O pagamento será realizado por meio de conta digital simplificada do Banco do Brasil. Segundo o gerente do setor público, James Favaretti, o processo será ágil e seguro. “O pagamento será de forma digital, podendo ser concluído em cerca de um dia após a liberação”, explicou.

Já o gerente-geral Kepler da Silveira Palhano ressaltou a inclusão financeira proporcionada pelo modelo. “Cada beneficiário terá acesso a uma conta digital, com possibilidade de realizar transferências, pagamentos e saques, garantindo mais facilidade no dia a dia”, afirmou.

Objetivo do Programa

O POT foi inspirado em iniciativas semelhantes e adaptado à realidade do município. A proposta é oferecer não apenas renda temporária, mas também qualificação e suporte para que os participantes consigam se manter no mercado de trabalho após o término do programa.

A iniciativa foi aprovada pela Câmara Municipal e envolve diversas secretarias na execução, como Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Educação e Serviços Urbanos.

O atendimento e suporte aos candidatos serão realizados pelo Emprega Ferraz (PAT), responsável por acompanhar o processo de seleção e encaminhamento dos participantes.