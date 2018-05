Programa Poá + Iluminada tem continuidade em diversas ruas

O prefeito de Poá, Gian Lopes, acompanhou nessa terça-feira (16) o início dos trabalhos do Programa Poá + Iluminada, nas ruas Ana Nery, Doutor Emílio Ribas, Doutor Oswaldo Cruz, Deputado Guaracy Silveira, Travessa Professor Walkiria Jannoni Vieira, Miguel Couto, entre muitas outras na região do Centro Expandido, uma solicitação do vereador Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez. Também foram enviadas à região as equipes de zeladoria (varrição, capinação, pintura, recolhimento de lixo e entulho, entre outros) e sinalização viária.

“Estamos trabalhando muito para colocar a cidade em ordem e em breve outros bairros também terão suas demandas atendidas”, explicou o prefeito Gian Lopes. “Trabalhamos sempre visando garantir o melhor para população. A iluminação pública é fundamental para a segurança e o conforto das pessoas”, completou.

Segundo o vereador Sargento Garcez, a melhoria na iluminação pública é muito importante para população. “Hoje acompanhei o nosso prefeito Gian Lopes na troca da iluminação convencional para LED, em diversas ruas e teremos uma maior sensação de segurança com as vias mais iluminadas, com uma maior durabilidade e economia para o município. Obrigado prefeito”.

O Programa Poá + Iluminada foi lançando pelo prefeito Gian Lopes para melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade e de grande circulação de pessoas e garantir a instalação de novos pontos de luz em todo município.

Entre as principais intervenções do Programa Poá + Iluminada está o restabelecimento da iluminação em vias de Calmon Viana e na Vila Lúcia e a implantação de novos pontos de luz na Fonte Áurea; Terminal de Ônibus e a rua Araraquara, no Kemel; a rua Padre Simon Switzar, no bairro Biritiba; as ruas Dracena, Penápolis e Porto Feliz, na Vila Pereta; e Viela Aristides de Oliveira, travessa da Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Vila Júlia, entre muitos outros locais.

“Em locais em que a iluminação estava precária, foi iniciado o trabalho para começar a implantar um novo sistema. E quando identificamos algum problema ou recebemos alguma reclamação a Secretaria de Serviços Urbanos vai até o local para verificar e passar a demanda para empresa responsável”, acrescentou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta. Ele também informou que a população pode entrar em contato direto com a Citeluz, que é a responsável pela manutenção, pelo telefone: 0800 727 7173.