Programa restabelece iluminação na passarela da Vila Lúcia em Poá

Poá restabeleceu a iluminação na passarela da Vila Lúcia. A demanda era um pedido antigo da população. Os trabalhos integram o cronograma do programa “Poá + Iluminada”. O projeto foi lançado pelo prefeito Gian Lopes (PR), e vem passando por bairros do município.

“Nosso grande objetivo é melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade e de grande circulação de pessoas e garantir a instalação de novos pontos de luz”, comentou o prefeito.

Além da passarela da Vila Lúcia, já receberam os trabalhos do Poá + Iluminada a Fonte Áurea, o terminal de ônibus e a Rua Araraquara, no Kemel; as ruas Padre Simon Switzar, no bairro Biritiba e Dracena, Penápolis e Porto Feliz, na Vila Pereta; e Viela Aristides de Oliveira, travessa da Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Vila Júlia.

O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, tem supervisionado os trabalhos do programa, e comemorou o reforço na iluminação. “Trabalhamos sempre visando garantir o melhor para população. A iluminação pública é fundamental para a segurança e o conforto das pessoas”.

Troca de lâmpadas

O serviço de manutenção da iluminação pública em Poá é responsabilidade da Citeluz, que atende aos pedidos da população. A nova administração municipal iniciou em janeiro um trabalho em locais onde as lâmpadas estavam queimadas. A população pode solicitar serviços no telefone: 0800 727 7173.