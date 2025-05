Programa Rotas Rurais deve ser ampliado na região

A Câmara Técnica de Agricultura do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) se reuniu com representantes do programa Rotas Rurais para ampliar a adesão ao serviço. O objetivo é incentivar a o cadastramento das propriedades localizadas na zona rural dentro do sistema estadual para que as informações sejam integradas para implementação de políticas públicas. Outra vertente é na segurança pública uma vez que com o cadastro fica mais fácil a localização em caso de emergências. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (14/5) na sede do consórcio.

A reunião foi conduzida pelo coordenador da CT, Evandro Toshyuki Omura, de Biritiba Mirim. Com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, as cidades consorciadas conheceram os programas e serviços ofertados para auxiliar no fomento de ações para quem vive e produz na área rural.

O coordenador técnico do Rotas Rurais, Vagner Martins, destacou a importância da adesão das prefeituras ao serviço que tem objetivo de manter constante atualização sobre o cadastro dos proprietários por meio de endereçamento digital. Atualmente, quatro cidades já estão interligadas ao sistema que deve ser ampliado para toda a região.

“Há duas formas de se fazer o cadastramento. Uma pelo usuário, que acessa a plataforma por meio de um aplicativo, e outra é pelo próprio município. Importante que o sistema seja integrado e que fique disponível a todos os segmentos públicos”, destacou Martins.

Outra iniciativa importante do programa Rotas Rurais foi uma parceria firmada diretamente com a Secretaria de Segurança Pública que integrou o acesso dos dados à Polícia Militar. Portanto, em caso de alguma ocorrência, basta o proprietário falar o código do imóvel que a corporação conseguirá levantar a sua localização.