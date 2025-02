Programa Saúde da Família atende ao menos 382 mil na região

Pelo menos 382 mil pacientes são atendidos pelo Programa Saúde da Família do governo federal, atualmente conhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF), no Alto Tietê. O número corresponde a quatro prefeituras da região.

Em Suzano, cerca de 122 mil pessoas recebem o benefício, o que representa 40% da população. De acordo com a Secretaria de Saúde, o programa é executado por meio das Unidades de Saúde da Família (USF) e das unidades de Saúde da Família (ESF).

Entre as atividades, além dos atendimentos nas USFs e ESFs; o "Consultório na Rua", dedicado ao acompanhamento das pessoas em situação de rua; e as visitas domiciliares realizadas por Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Em Mogi das Cruzes, em média, cerca de 89 mil pessoas estão cadastradas no programa. De acordo com a Prefeitura, o trabalho é realizado por equipes multidisciplinares que atuam em um território específico. Dentre as principais ações estão as ações sociais e de Promoção da Saúde, campanhas de prevenção, gerenciamento de agravos e reabilitação de doenças comuns naquele território.

Ferraz de Vasconcelos possui o maior número de beneficiados. De acordo com a Prefeitura, 80% da população ferrazense recebem o benefício, um pouco mais de 140 mil. Segundo a administração municipal, o número possibilitou a ampliação do atendimento em mais três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até às 21 horas, como as unidades da Vila São Paulo, Vila Santo Antônio e Vila Margarida. Até então, apenas o CSII, no Centro e a UBS do CDHU funcionavam em horário estendido, das 7 às 21 horas. Além disso, o programa Mais Médicos possibilitou a abertura de três unidades aos sábados: Vila Santo Antônio, Vila Margarida e CDHU. Com mais médicos, o município também ampliou o agendamento on-line retirando os pacientes nas filas das unidades logo de madrugada.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, destaca ainda que o programa possibilitou a formação de equipes multiprofissionais formada por estes médicos e outros profissionais com formação variada e ações em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) físicas e preventivas como consultas com nutricionista, atividades com educador físico, fisioterapeuta, além da formação de grupos específicos como o de idosos atendidos em programas de hipertensão e diabetes cujo foco é a prevenção.

Em Santa Isabel, sete equipes têm capacidade de atender até 28 mil munícipes. As principais ações e procedimentos disponíveis nas unidades são: consultas médicas; consultas de enfermagem; odontológicas; farmacêuticas; visitas domiciliares; grupos educativos e preventivos; vacinação; medicação e curativo; teste de gravidez; teste para detecção de hepatites, sífilis e HIV; coleta de Papanicolau; coleta de material para análises clínicas; entre outros.

Guararema e Poá informaram que não possuem o programa. Contudo, a Prefeitura de Poá informou que a retomada do benefício é uma das prioridades da gestão do prefeito Saulo Souza (PP). Estudos técnicos necessários para que a cidade volte a contar com o serviço, segundo informou a administração municipal.

As demais cidades foram consultadas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem.