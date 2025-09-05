Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Programação da Semana de Trânsito em Ferraz inclui aula acessível para surdos

Objetivo das ações é promover a conscientização sobre segurança viária por meio de ações com forte impacto visual, emocional e inclusivo

05 setembro 2025 - 12h50Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos divulgou nesta sexta-feira, 5, a programação de atividades da Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro, sob o lema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

O objetivo das ações é promover a conscientização sobre segurança viária por meio de ações com forte impacto visual, emocional e inclusivo, que estimulem reflexão e reforcem a importância do respeito às normas de trânsito, em especial a redução de velocidade.

A primeira atividade acontece no dia 18, das 10h às 14 horas, no calçadão da Avenida XV de Novembro, com uma ação intitulada “Motociclistas também têm família”, com exposição de motos acidentadas e com mensagens de impacto.

No dia 23 de setembro, 14 horas, será realizada na sede da Secretaria de Transporte, uma aula especial e acessível do projeto Agente de Trânsito Mirim com alunos surdos da rede municipal de ensino. As crianças terão orientações em Libras e aula prática no circuito que simula o trânsito de uma cidade.

Para fechar, no dia 30 de setembro, na Avenida Brasil, acontece uma ação de conscientização sobre a utilização de vagas PCD por motoristas que não têm autorização para estacionar nestes espaços.

Segundo o secretário de Transporte, Osni Pasquarelli, neste ano o foco é trabalhar em campanhas de proteção aos mais vulneráveis.
“Queremos destacar itens que protejam os mais vulneráveis, incluindo acessibilidade e segurança viária como pontos principais da nossa campanha”, falou Pasquarelli.

A Semana Nacional de Trânsito de Ferraz de Vasconcelos conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação.

