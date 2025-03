Programação de Carnaval conta com blocos e eventos em parques

As cidades do Alto Tietê têm programações para o Carnaval de 2025. O planejamento inclui medidas de segurança para lidar com o clima intenso. As festividades tiveram início no dia 22 de fevereiro e seguem em março, com diferentes atrações em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema e Mogi das Cruzes.

Em Suzano, a festa principal será o “Folia no Parque”, que acontece no Parque Municipal Max Feffer nos dias 1º, 2 e 4 de março. “Queremos valorizar a tradição carnavalesca e oferecer um evento de qualidade para toda a população. É um momento de encontro, diversidade e celebração da nossa cultura”, destacou a diretora de Cultura, Márcia Belarmino.

O secretário José Luiz Spitti, ressaltou a importância do evento para a cidade. “O Carnaval é uma manifestação cultural que une pessoas de todas as idades. Com o ‘Folia no Parque’, conseguimos proporcionar um evento organizado e seguro para que todos possam aproveitar ao máximo. Convidamos toda a população para participar dessa festa linda em Suzano”, afirmou.

Itaquaquecetuba realizou o 1º Concurso de Marchinhas Carnavalescas. A cidade conta com o “Bloco da Prevenção”, com a distribuição de preservativos e informativos na praça central e promove uma matinê de Carnaval na Praça Padre João Álvares e a campanha “Não é Não” contra o assédio.

Ainda, a Defesa Civil seguirá com o Plano de Contingência da Operação Verão de preparo para ocorrências de enchentes e alagamentos durante o período de fortes chuvas. Dessa forma, atuando na pronta resposta para garantir a segurança e o apoio dos moradores.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes comunica que seguindo as determinações do Decreto Municipal nº 23.345, publicado em 1º de janeiro de 2025, foram suspensos todos os repasses de verbas municipais para o carnaval da cidade neste ano. Ainda, priorizando a segurança no trânsito durante o feriado, a cidade recebeu, uma ação da Operação Carnaval, voltada à segurança viária e prevenção de acidentes. O trabalho conta com ações educativas e distribuição de materiais informativos para motoristas, além de fiscalizações em rodovias estratégicas.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, Ary Kamiyama, destacou a importância de se preocupar com os acidentes de trânsito durante a festa. “As festividades de Carnaval é um período de alerta para o trânsito, uma vez que o movimento nas rodovias que cortam a cidade aumenta, principalmente com turistas se deslocando para o litoral. Além disso, alguns condutores adotam comportamentos de risco, como o abuso de bebidas alcoólicas, o que pode causar acidentes graves. Assim, a conscientização sobre o comportamento seguro no trânsito é fundamental”.

O município Ferraz de Vasconcelos tem sua celebração neste sábado, dia 1º de março. No ano passado, os participantes presenciaram marchinhas de Carnaval e apresentações de artistas locais. Neste ano, um dos destaques é o retorno dos festejos ferrazenses, resgatando uma tradição interrompida há 13 anos. Além disso, a Prefeitura também reforçou medidas de segurança, como a presença da Defesa Civil e distribuição de preservativos.

Já em Guararema, o Carnaval terá normas rígidas para garantir a segurança, incluindo a proibição do uso de sprays de espuma, da circulação de bebidas alcoólicas e de caixas de som não autorizadas. O evento contará com cortejos, matinês e o tradicional Concurso de Marchinhas Carnavalescas, realizado no dia 22 de fevereiro.