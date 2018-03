Programação do 69º aniversário de Poá traz teatro, feiras, música e dança

A programação dos 69 anos de emancipação político-administrativa de Poá contará com teatro, feiras, exposições e apresentações musicais e de dança. A Secretaria de Cultura e Esportes, em parceria com outras pastas, preparou uma agenda de eventos gratuitos, de baixo custo, para as comemorações de aniversário. As atrações começam na sexta-feira (16) e seguem até o dia 27.

“É uma data histórica do nosso município, que completa 69 anos, e por isso a Secretaria de Cultura e Esportes planejou, em conjunto com outras secretarias e departamentos, uma programação que atenderá da melhor forma os munícipes e mesmo investindo pouco recurso conseguiremos comemorar o aniversário de Poá com uma diversidade de eventos", disse o prefeito Gian Lopes (PR).

A abertura oficial da programação de aniversário, na sexta-feira, no Teatro Municipal, às 19 horas com a apresentação da mostra “Poá em Detalhes”. A exposição é composta por fotos históricas do município. Na sequência, às 20 horas, será realizado o evento musical “Uma Noite de MPB”, com a participação da Banda W Rox (vai homenagear Cazuza), Lucas Brito e banda (vai homenagear Tim Maia), Chico Geraes (vai homenagear Caetano Veloso) e Renato Ignácio e Banda (vai homenagear Raul Seixas).

Teatro

Os espetáculos teatrais serão “Almas Peregrinas” (Opereta), “O Pequeno Príncipe” (Cultura Mix), “Por Dentro do Show” (Trupe Banana's), “Circus da Alegria” (Trupe Banana's) e “Alice no País das Maravilhas” (Le Plat du Jour).

O Teatro Municipal ainda receberá durante a programação o espetáculo de dança “Marionnette”, a mostra “Olhar Plural” e a Cia. do Stand Up, com a participação de Gustavo Pompiani, Guto Andrade, Tiago Carvalho e Oscar Filho.

O secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, explicou que assim como em 2017, fechou uma programação sem grandes gastos, no entanto que vai atender a população.

“Novamente estamos com uma grande expectativa quanto as atividades e contaremos com diversas peças e também com uma série de atrações em outros pontos da cidade. Além das atividades culturais, teremos atrações esportivas acontecendo”, disse.

Mais atrações

Ainda está prevista a inauguração do campo da Vila Pereta, com jogo de futebol master; a Feira Fitness e a Feira do Artesanato, na Praça da Bíblia; missa e culto em Ação de Graças pelo aniversário do município; e Maratoninha da Educação “Vem ser Criança”, na Praça dos Eventos.

“Ou seja, será uma grande festa e convidamos os poaenses para comemorar com a gente os 69 anos de Poá”, concluiu Sumirê.